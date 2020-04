ന്യൂയോർക്കിൽ 2 പൂച്ചകൾക്കും കോവിഡ്; മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് രോഗം മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പകരുമോ?

ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്തു രണ്ടിടത്തായി 2 പൂച്ചകൾക്കു കോവിഡ്. യുഎസിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ആദ്യ വീട്ടുകാർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ വീട്ടുടമയ്ക്കു രോഗമുണ്ട്. വീട്ടിലെ മറ്റൊരു പൂച്ചയ്ക്കു രോഗമില്ല. ലോകമെമ്പാടും വളരെ കുറച്ചു മൃഗങ്ങൾക്കു മാത്രമേ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായി അടുത്തിടപഴകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം, ശേഷം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു കഴുകയും വേണം.

ന്യൂയോർക്കിൽ മുൻപു മൃഗശാലയിൽ കടുവകൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. നാല് വയസ്സുകാരിയായ നാദിയ എന്ന പെൺകടുവയ്ക്കാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്. കടുവയ്ക്ക് വരണ്ട ചുമയുണ്ടായിരുന്നതായി ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് രോഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.



മൃഗശാലയിലെ കടുവകകളും സിംഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവികൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നാദിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ സ്രവങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചത്. മൃഗശാലയിലെ മറ്റ് ജീവികൾക്കൊന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് രോഗം മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കോവിഡ് രോഗികൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിർദേശവും യുഎസ് ഡി എ അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



English Smmary: 2 pet cats test positive for COVID-19 in New York