ഗംഗാ ഡോൾഫിനുകൾ നദിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് 3 ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം; കാരണം?

ലോക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് നിവവധി വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. വായുവും ജലവുമെല്ലാം മാലിന്യമുക്തമായതോടെ വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ നിരവധി ജീവജാലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ഇതിന് ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് ഗംഗാ ഡോൾഫിനുകൾ. ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഡോൾഫിനുകൾ അതീവ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയിലാണുള്ളത്.

കൊൽക്കത്തയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗംഗാ ഡോൾഫിനുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നദിയിൽ ഇവയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. നദീജലം മാലിന്യമുക്തമായതോടെ ഇവ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ ബാബുഘട്ടിലാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയത്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ ബിശ്വജിത് റോയി ചൗധരിയാണ് ശുദ്ധജല ഡോൾഫിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.



ഹൂഗ്ലി നദിയിലെ മലിനീകരണ തോത് ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം നദിലേക്കെത്താതെയായി. ഇതോടെ നദി മാലിന്യമുക്തമാവുകയും ചെയ്തു. മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതോടെ നഗരത്തിനു പുറത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദികളിലും ഇവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.



ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയാണ് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ. 2009 ഒക്ടോബർ 5-നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗംഗാ ഡോൾഫിനെ ദേശീയ ജലജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2009 മുതൽ ആസാമിന്റെ ദേശീയ ജലജീവിയും ഈ ഡോൾഫിനാണ്. മനുഷ്യരുടെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകളും ജലഗതാഗതവുമൊക്കെ ഗംഗാ ഡോൾഫിനുകളെ ഇവിടെ നിന്നകറ്റാൻ കാരണമായി. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതായതോടെ ഒടുവിൽ ഇവയെല്ലാം തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ഒട്ടൊന്നുമല്ല

പ്രവർത്തകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്.



