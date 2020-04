തെളിഞ്ഞ ആകാശം, പച്ചപ്പ്, പക്ഷിക്കൂട്ടം; ഏറ്റവും മലിനമായ തലസ്ഥാനമെന്ന ഡൽഹിയുടെ കുപ്രസിദ്ധി മായുന്നു

തെളിഞ്ഞ ആകാശം, നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ, എങ്ങും പക്ഷിക്കൂട്ടം....ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ തലസ്ഥാനമെന്ന ഡൽഹിയുടെ കുപ്രസിദ്ധി മായുകയാണ് ലോക്‌ഡൗൺ കാലത്ത്. വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുമ്പോഴും വാനനിരീക്ഷകർക്കും പക്ഷിപ്രേമികൾക്കുമെല്ലാം സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ.

മലിനവായു വീർപ്പുമുട്ടിച്ച നഗരം ഇപ്പോൾ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നുവെന്നതും ആശ്വാസം. 55 പ്രധാന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഡൽഹിയുടെ ആകാശത്ത് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു കാണാമെന്നു വാനനിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഏപ്രിലിൽ പതിവില്ലാത്ത പക്ഷികൾ സുലഭമാണെന്ന് പക്ഷിസ്നേഹികൾ.



നഗരം പക്ഷിക്കൂട്



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം പക്ഷിവൈവിധ്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നഗരമാണു ഡൽഹി. കെനിയയിലെ നയ്റോബിയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. തിക്കിലും തിരക്കിലും പൊടിപടലങ്ങളിലും ഡൽഹിയിലെ പക്ഷികൾ കാണാമറയത്ത് ആയിപ്പോയെന്നു മാത്രം.

യമുന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്കിൽ പക്ഷികൾ വന്നു നിറഞ്ഞതായി സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ ചാർജ് ഫയാസ് ഖുദ്സർ. ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു ശബ്ദമലിനീകരണം കുറഞ്ഞതാണു കാരണം. 20 ഡെസിബല്ലിനു മുകളിലുള്ള ശബ്ദം പക്ഷ‌ികൾക്കു സഹിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോൾ അവ കൂട്ടമായി പറന്നെത്തുന്നു, കൂടുകൂട്ടുന്നു, ഇണകളെ കണ്ടെത്തുന്നു– അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ഹരിയാനയുടെയും രാജസ്ഥാന്റെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലൈ വേ, ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ പ്രധാന സഞ്ചാരപാതയാണ്. ബുൾബുൾ, മരംകൊത്തി, തത്ത, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രാവ് തുടങ്ങിയ പതിവു പക്ഷികൾക്കു പുറമേ കൊക്കിന്റെയും മറ്റും വിവിധ ഇനങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഒട്ടേറെ.



നക്ഷത്രവെളിച്ചം



ലോക്ഡൗണിനു മുൻപു 10–12 നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം ദൃശ്യമായിരുന്ന നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ 55 പ്രധാന നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണിയെടുക്കാം. ‘മലിനീകരണത്തിനൊപ്പം ലൈറ്റുകളുടെ അമിത വെളിച്ചവും കാഴ്ചയെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിൽ ഇതു രണ്ടും കുറഞ്ഞു’ അമച്വർ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഡൽഹി പ്രവർത്തകരുടെ വാക്കുകൾ. ആസ്ട്രോ ഫൊട്ടോഗ്രഫർ അജയ് തൽവാർ ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്നു പകർത്തിയ ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ശുക്രൻ, ചൊവ്വ തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങളും ദൃശ്യമാണെന്നും ഇന്നും നാളെയും ശുക്രനെ ഏറ്റവും തെളിച്ചത്തോടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

English Summary: coronavirus lockdown is having a dramatic impact on pollution in Delhi