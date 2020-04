മഴ ആസ്വദിക്കുന്ന കടുവ, ഒളിച്ചു കളിക്കുന്ന കരടിക്കുട്ടൻമാർ; തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ കൗതുകക്കാഴ്ചകൾ!

മനുഷ്യരെല്ലാം അടച്ച് പൂട്ടപ്പെട്ട കോവിഡ് കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം തിരികെ കിട്ടിയ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങൾ. കാഴ്ചക്കാരില്ലാത്ത തിരുവനന്തപുരത്തെ മൃഗശാല സ്വന്തം തട്ടകമാക്കിയുള്ള സ്വൈര്യ വിഹാരത്തിലാണ് എല്ലാവരും. മൃഗങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തിലാണങ്കിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ വരുമാന നഷ്ടത്തിനൊപ്പം മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ആഹാരം കണ്ടത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് അധികാരികൾ.

തിരക്കോട് തിരക്കുണ്ടാകേണ്ട സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല ശൂന്യമാണ്. അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ മനുഷ്യന്റെ ശല്യമില്ലാത്ത കാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സന്തോഷം കാണാം. മഴ ആസ്വദിക്കുകയാണ് കടുവ കിരൺ. ഒളിച്ച് കളിയുടെ തിരക്കിലാണ് കരടിക്കുട്ടൻമാർ... ചെറിയ കൂട്ടിൽ നിന്നിറക്കി പുൽത്തകിടിയിൽ കൂട്ടുകൂടാൻ വിട്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പുളളിപ്പുലികൾ.



കുളത്തിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞതോടെ പൈപ്പിലെ കുളി പരിശീലിക്കുകയാണ് ഹിപ്പൊകൾ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി. തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് മരവും പുല്ലുമെല്ലാം തളിർത്തതോടെ ഒരു ചെറിയ കാടായി മൃഗശാലയും മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തിലാണങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഫീസ് ഇനത്തിൽ മാത്രം അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ട്. അതു മാത്രമല്ല , ഇവയ്ക്കായി പ്രതിദിനം 140 കിലോ ഇറച്ചിയും മുപ്പത് കിലോ പഴങ്ങളുമൊക്കെ വേണം. ഈ ദുരിത കാലത്ത് അത് കണ്ടെത്തുകയും വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതു വരെ മുടക്കമില്ലാത്തതിനാൽ അടച്ചു പൂട്ടിയ മൃഗശാല സന്തോഷത്തിന്റെ കൂടാണ്.



English Summary: Zoo animals show their true self with no visitors around