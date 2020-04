ലോക്ഡൗണിനു നന്ദി; തെളിമയും ശുദ്ധിയും വീണ്ടെടുത്ത് കല്ലായിപ്പുഴ

വീണ്ടും കോഴിക്കോട് ‘കല്ലായിപ്പുഴയൊരു മണവാട്ടി’യായി. ആളനക്കമില്ലാത്ത ഒരു മാസത്തിനിപ്പുറം തെളിമയും ശുദ്ധിയും വീണ്ടെടുത്ത് പുഴ പകലുറക്കത്തിലാണ്. ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുതൽ കോതി അഴിമുഖം വരെയുള്ള 40 കിലോമീറ്ററിൽ പലയിടത്തും വൻതോതിൽ മാലിന്യം തള്ളൽ പതിവായിരുന്നു.

മൂരിയാട് ഭാഗത്ത് കനോലി കനാൽ വന്നുചേരുന്നിടത്തു നഗര മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് കറുത്ത നിറത്തിലാണ് വെള്ളം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് മനുഷ്യരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുഴയുടെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങി. കൃത്യമായ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും അഴുക്കുകൾ നീക്കി. പുഴയോരങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ച മരത്തടികളിൽ കൂടുതൽ പക്ഷികൾ എത്തിത്തുടങ്ങി.



കനോലി കനാലിനെന്തുപറ്റി?



സരോവരം മുതൽ എരഞ്ഞിപ്പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തെളിമയാർന്ന വെള്ളമാണു കനോലി കനാലിൽ. എന്നാൽ, ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് അഴുക്ക് അടിത്തട്ടിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുക മാത്രമാണ് ഒഴുക്കില്ലാത്ത കനാലിൽ സംഭവിച്ചത്. ഒരു മാസത്തോളമായി മാലിന്യം തള്ളാൻ ആളുകൾക്കു പറ്റുന്നില്ലെന്നത് കനാലിന് ആശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ, മുൻപു തള്ളിയ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഓരോ കാറ്റനക്കത്തിലും തിരയിളക്കത്തിലും പൊന്തിവരും.

മുടപ്പാട്ട് പാലത്തിനും കാരപ്പറമ്പിനുമിടയ്ക്ക് ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കുംവിധം അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് നീക്കിയിട്ടില്ല. മൂരിയാട് ഭാഗത്ത് വൃത്തിയാക്കൽ നടന്നെങ്കിലും വേനലിൽ വെള്ളം താഴ്ന്നതോടെ ഒഴുക്ക് കാര്യമായിട്ടില്ല. മൂരിയാട് മുതൽ കല്ലുത്താൻ കടവ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തു മാത്രമാണ് അൽപമെങ്കിലും മാലിന്യം നീങ്ങിയത്. കോരപ്പുഴ മുതൽ കുണ്ടൂപ്പറമ്പ് വരെ എല്ലാക്കാലത്തും വൃത്തിയുള്ള കനാലാണ്.



English Summary: Rivers That Prove Nature Is Healing Itself Amid Coronavirus Lockdown