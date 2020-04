തെളിഞ്ഞ ആകാശം, നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ, മാലിന്യമുക്തമായ നദികൾ: ലോക്ഡൗണില്‍ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യ

ലോകത്തെ ഏറ്റവുമധികം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ആണ് ഡൽഹി. വായുമലിനീകരണ തോത് 900ത്തിന് മുകളിലെത്തുന്ന ലോകത്തെ രണ്ട് നഗരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ശൈത്യകാലത്തിന്‍റെ അവസാനത്തില്‍ വായുമലിനീകരണം മൂലം പുകമഞ്ഞില്‍ മൂടേണ്ട ഡൽഹിയില്‍ ഇക്കുറി അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മലിനീകരണ തോത് ലോക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചതോടെ കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഇതിന് ശേഷം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ഭൂമിയിലെ മറ്റേത് പ്രദേശത്തെയും ശുദ്ധവായുവിനു തുല്യമായി ഡൽഹിയിലെ വായുവും മാറി.

ശ്വസിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമല്ല ഡൽഹിക്കാര്‍ ഈ വ്യത്യാസം അറിയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ പുതിയ തലമുറ ഇതാദ്യമായാകും ഇത്ര തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തെയും ഇത്രയധികം നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഡൽഹിയില്‍ കാണുന്നത്. വായു മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതോടെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് പതിവായി മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നവര്‍ക്കും, ഇന്‍ഹേലര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവര്‍ക്കും അവ ആവശ്യമില്ലായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. കേട്ടാല്‍ അതിശയോക്തിയായി തോന്നുമെങ്കിലും ശ്വാസകോശരോഗ വിദഗ്ധർ തന്നെ ഇക്കാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ശ്വാസമടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം എത്തിയിരുന്ന രോഗികളില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും തന്നെ ഇപ്പോള്‍ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ കാര്യമായ കുറവുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടറും ലങ് കെയര്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ട്രസ്റ്റിയുമായ അരവിന്ദ് കുമാര്‍ പറയുന്നു.



ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള വായുമലിനീകരണത്തിലെ കുറവ്



ഡൽഹിക്ക് പുറത്തും ലോക്ഡൗണ്‍ വായുമലിനീകരണത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം വായുലിനീകരണം നേരിടുന്ന 20 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ 12 നഗരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്ഡൗണ്‍ വായുവില്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കോടിക്കണക്കിന് പേര്‍ക്കാണ് ശുദ്ധവായു ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വായുമലിനീകരണത്തിലുണ്ടായ കുറവ് സാധാരണക്കാര്‍ക്കു പോലും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്നത് ദൂരക്കാഴ്ച വർധിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറില്‍ നിന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷം ദൃശ്യമായ ഹിമാലയശിഖരങ്ങള്‍.

പഞ്ചാബില്‍ നിന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയില്‍ പലയിടങ്ങളിലും വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങള്‍ മാറി നില്‍ക്കുന്നതോടെ അകലയുള്ള പല കാഴ്ചകളും നഗ്നനേത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ ദൃശ്യമാകുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇവയിലൊന്നാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ല ലോകമൊട്ടാകെയും പ്രകൃതിയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സന്തോഷം നല്‍കുന്ന കാഴ്ചകള്‍ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു ഇറ്റലിയിലെ പിസാ ഗോപുരത്തിന് മുന്നില്‍ പാകിയിരിയ്ക്കുന്ന കല്‍പാളികള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ നിന്ന് മുളച്ച് വരുന്ന പുല്ലുകള്‍. എപ്പോഴും സന്ദര്‍ശക നിബിഡമായി കാണപ്പെടുന്ന ഇവിടെ ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച പ്രായമായവരുടെ പോലും ഓര്‍മ്മയില്‍ ഇല്ല.



തെളിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജലാശയങ്ങള്‍



വായുമലിനീകരണത്തില്‍ മാത്രമല്ല ജലാശയങ്ങളുടെ മലിനീകരണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഗംഗയും യമുനയും മുതല്‍ കൊച്ചി കായലില്‍ വരെ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ദൃശ്യമാണ്. വായുമലിനീകരണത്തിനൊപ്പം ജലാശയ മലിനീകരണത്തിനും കുപ്രസിദ്ധമാണ് ഡൽഹിയിലെ യമുനാതടം. ഡൽഹിയിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയില്‍ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ യമുനയെ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പതിറ്റാണ്ടുകളായ കാളിന്ദിയായി നിലനിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. മാലിന്യങ്ങള്‍ മൂലം വിഷപ്പത നിറഞ്ഞും, കറുത്തും ഒഴുകിയിരുന്ന യമുനയും ഏതാനും ആഴ്ചകളായി തെളിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്.

യമുനയുടെ മാത്രമല്ല ഗംഗയും മാലിന്യമുക്തമായിട്ട് ആഴ്ചകളായി. കാഴ്ചയില്‍ തന്നെ ഈ മാറ്റം ദൃശ്യവുമാണ്. ഹിമാലയത്തിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോഴുള്ള പച്ച നിറത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ വാരണാസിക്ക് മുന്‍പ് വരെയുള്ള ഗംഗാനദി കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ മേഖലയിലെ വെള്ളം കോരി കുടിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണം മാലിന്യമുക്തമാണെന്ന് പരിശോധനയില്‍ തെളിഞ്ഞു.



വായുമലിനീകരണം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ ഇനി ഭാവിയില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശുദ്ധീരണത്തിന് വേണ്ടി ശതകോടികള്‍ ചിലവാക്കിയിട്ടും ഫലം കാണാതെ വന്ന സ്ഥിതിയില്‍ നിന്നാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് പ്രകൃതി സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയെ മലിനീകരിച്ച ശേഷം ശുദ്ധീകരിക്കാതെ മാലിന്യം എത്തുന്നത് തടഞ്ഞാല്‍ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്.



English Summary: In India, life under coronavirus brings blue skies and clean air