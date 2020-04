മാംസഭോജികളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രം; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടംപിടിച്ച സ്ഥലം സഹാറയിൽ

സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ മൊറോക്ക അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള കെം കെം എന്ന മേഖല ഗവേഷകര്‍ക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത പ്രദേശമല്ല. എന്നാല്‍ ചരിത്രാതീത കാലം മുതല്‍ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഇതുവര കാര്യമായ പഠനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമീപകാല പഠനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച മേഖലയായി പുതിയ പഠനങ്ങളിലൂടെ കെം കെം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്

ഭൂമിയുടെ ചരിത്രാതീത കാലത്ത് ദിനോസറുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കൂറ്റന്‍ വേട്ടമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു കെം കെം എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച മേഖലയെന്ന് കെം കെംനെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ കാരണവും ദിനോസറുകളുടെ ഈ അതിസാന്ദ്രതയാണ്. ഫോസിലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗവേഷകര്‍ ഒരു കാലഘട്ടത്തില്‍ മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന ദിനോസറുകളുടെ അതിസാന്ദ്രതയെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തിയത്.



ഭൂമിയുടെ ആധുനിക ചരിത്ര കാലത്ത് കൊടും വനങ്ങളിലുള്ള മാംസഭോജികളായ ജീവികളുടെ സാന്ദ്രതയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിധം അധികമായിരുന്നു. കെം കെംലെ ദിനോസറുകളുടെ എണ്ണമെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ടൈം ട്രാവലറായ ഒരു മനുഷ്യന്‍ ഈ മേഖലയില്‍ എത്തിപ്പെട്ടാല്‍ ഏതാനും മിനിട്ടുകള്‍ പോലും അയാള്‍ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അക്കാലത്തെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാനായുള്ള ഉപമയായി ഗവേഷകനായ നിസാര്‍ ഇബ്രാഹിം പറയുന്നു. ദിനോസറുകളുടെ ഈ അതിസാന്ദ്രത തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുന്നതും. മെട്രോയിറ്റ് മേഴ്സി സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് കെം കെം മേഖലയുടെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്.



കെം കെം ബെഡ്സ്



മൊറോക്കോയുടെയും അള്‍ജീരിയയുടെയും അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്തായാണ് ഈ ഫോസിലുകളുടെ ധാരാളിത്തമുള്ള മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോസിലുകളുടെ ധാരാളിത്തം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയെ ഫോസിലുകളുടെ കിടക്ക എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കെം കെം ബെഡ്സ് എന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ഗവേഷകര്‍ വിളിക്കുന്നത്. ഭൂമിയില്‍ ദിനോസറുകള്‍ ഏറ്റവുമധികം സജീവമായിരുന്ന ലേറ്റ് ക്രറ്റേഷ്യസ്‍ യുഗത്തില്‍ നിന്നുള്ളവയാണ് ഈ ഫോസിലുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും.

ഫോസിലുകളുട ധാരാളിത്തം മൂലം പണത്തിന് വേണ്ടി ഫോസിലുകള്‍ വില്‍ക്കുന്നവരുടെ പോലും ഇഷ്ട മേഖലയാണ് ഈ പ്രദേശം. ഫോസിലുകള്‍ ഇവിട നിന്ന് ശേഖരിച്ച് കച്ചവടം നടത്തുന്ന പല സംഘങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സജീവമാണ്. ദിനോസറുകളുടെ മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പലതരം ഇഴജന്തുക്കളുടയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെയും ഫോസിലുകള്‍ കൂടി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ധാരാളമായി ലഭ്യമാണ്.



ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ സഹാറയില്‍ നടന്ന ഫോസില്‍ പഠനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പഠനമായാണ് നിസാര്‍ ഇബ്രാഹിമിന്‍റയും സംഘത്തിന്‍റെയും ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. 1936 ല്‍ ജര്‍മന്‍ പാലിയന്‍റോളജിസ്റ്റായ ഏണസ്റ്റ് ഫ്രോമര്‍ നടത്തിയ പഠനമായിരുന്നു സഹാറയില്‍ ഇതിനു മുന്‍പ് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനം. ആഫ്രിക്കയിലെ ദിനോസര്‍ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള കാഴ്ചകള്‍ തുറക്കുന്ന ജാലകമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനത്തെ ശാസ്ത്രലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്.



രണ്ട് ഫോസില്‍ ശേഖരങ്ങള്‍



രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ശേഖരങ്ങളായാണ് കെം കെംമിലെ ഫോസിലുകള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. ലോവര്‍ ഗാരാ സ്ബാ, അപ്പര്‍ ഡൂയിറാ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോസില്‍ ശേഖരങ്ങളുടെ പേരുകള്‍. രണ്ട് ശേഖരങ്ങളിലും ദിനോസറുകള്‍ക്കും പെട്രോസോറസുകള്‍ക്കും പുറമെ മുതലകളുട പൂര്‍വികരായ ക്രോക്കഡോലിഫോമുകള്‍, പുരാതന ആമകള്‍, മത്സ്യങ്ങള്‍, സസ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം ഫോസിലുകള്‍ ഈ ശേഖരങ്ങളിലുണ്ട്. മാംസഭോജികളായ ജീവികളുടെ മാത്രമല്ല സസ്യഭോജികളായ ദിനോസറുകളുടെയും ഫോസിലുകള്‍ ഈ ശേഖരത്തിലുണ്ട്.

പക്ഷേ മാംസഭോജികളായ ദിനോസറുകളുടെയും മറ്റ് ജീവികളുടെയും എണ്ണം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ സസ്യഭോജികളായ ദിനോസറുകളുട എണ്ണവും അവയിലെ വ്യത്യസ്തതയും കുറവായിരുന്നു എന്നും പഠനം തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനര്‍ത്ഥം മാംസഭോജികളായ ജീവികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം കുറവായിരുന്നു എന്നതല്ല. അവയ്ക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലിനിൽക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. പല മാംസഭുക്കുകളായ ജീവികളും മാംസഭുക്കുകളായ മറ്റ് ജീവികളെ തന്നെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാലായിരിക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഇല്ലാതിരുന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.



English Summary: Palaeontologists Think They Have Found 'The Most Dangerous Place' in Earth's History