സമുദ്രതടത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവേഷകര്‍!

ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളെ മനുഷ്യര്‍ പലതായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതുമാണ്. ഇവയെ തമ്മില്‍ നിരന്തരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓഷ്യന്‍ സര്‍ക്കുലേഷന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസവും നിലവിലുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് ആഗോളതാപനം മൂലം ഈ ഓഷ്യന്‍ സര്‍ക്കുലേഷനില്‍ സാരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ സമുദ്രാന്തര്‍ഭാഗത്തെ ഘടനയിലും, ജൈവ വ്യവസ്ഥയിലും ഇപ്പോള്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മയായ സിഇആര്‍എന്‍ നു കീഴിലുള്ള അറ്റ്ലസ്‍ പ്രൊജക്ടിന്‍റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അറ്റ്ലസ് പ്രൊജക്ടിനു രൂപം നല്‍കിയത്. ഇപ്പോഴുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഓഷ്യന്‍ സര്‍ക്കുലേഷന്‍റെ ഗതിയേയും അതുവഴി സമുദ്രത്തിലെ ജീവിവര്‍ഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യസമ്പത്തിന്‍റ വിതരണത്തേയും വലിയ തോതില്‍ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റം ജൈവവ്യവസ്ഥയില്‍ മാത്രമല്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ബന്ധത്തെ പോലും ഉലയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്കു മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഠനം പറയുന്നു.



ഹോളോസീന്‍



ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ സംഭവിച്ച ഹിമയുഗത്തിന്‍റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഹോളോസീന്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഹോളോസീന്‍ കാലഘട്ടം മുതല്‍ ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ ഏതാണ്ട് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. ഈ സ്ഥിരത തന്നെയാണ് മനുഷ്യവംശം ഇവിടെ ഇന്നും നിലനില്‍ക്കാനും ഇത്രയധികം വ്യാപിക്കാനും സഹായകമായത്. താപനില സ്ഥിരതയോടെ തുടര്‍ന്നതിനാല്‍ തന്ന ഓഷ്യയന്‍ കറന്‍റുകളിലോ മറ്റ് സമുദ്ര പ്രതിഭാസങ്ങളിലോ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. എന്നാല്‍ ഈ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗണ്യമായ മാറ്റത്തിന്‍റെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നത്.

ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകള്‍ മാറുക എന്നാല്‍ സമുദ്രം തന്നെ മാറിമറിയുക എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. സമുദ്രത്തിലെ ഭക്ഷ്യവ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യ കണ്ണികളായ പ്ലാങ്ക്തണുകള്‍ മുതല്‍ തിമിംഗലങ്ങള്‍ വരെയുള്ളവയുടെ നിലനില്‍പ്പും, ആവാസ വ്യവസ്ഥയും, ഭക്ഷണവും, സഞ്ചാരവുമെല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇവയുടെ വിതരണത്തെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ആഗോളതാപനം പാടെ തകര്‍ത്തറിയാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.



വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ആഗോളതാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ സമുദ്രത്തില്‍ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനം പഴിവപ്പുറ്റുകളുടെ നാശമാണ്. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍ ബ്ലീച്ചിങ്ങിനു വിധേയമായി ഇല്ലാതാവുകയാണ്. സമുദ്രത്തിന്‍റ അസിഡിക് അംശത്തിലുണ്ടായ വർധനവും ഉയര്‍ന്ന ചൂടുമാണ് ഈ ബ്ലീച്ചിങ്ങിനു കാരണമാകുന്നത്. ഈ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ക്കും പിന്നില്‍ സമുദ്രത്തിലേക്കെത്തുന്ന വന്‍തോതിലുള്ള കാര്‍ബണാണ്. ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളില താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നതോട ഇപ്പോള്‍ ഈ മേഖലകളിലെ ജീവികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ കുറഞ്ഞ ചൂടുള്ള ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുകയാണ്.



ഫൊറാമിനിഫെറാ



സമുദ്രത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ അപൂര്‍വമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നുറപ്പു വരുത്താന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് സമുദ്രങ്ങളുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സമുദ്ര പാളികളെക്കുറിച്ചും അക്കാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും. ഇപ്പോഴത്തെ പഠനത്തില്‍ ഇതിനായി ഗവേഷകരെ സഹായിക്കുന്നത് ഫെറാമിനിഫെറാ എന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണണ്. കാല്‍സ്യം കാര്‍ബണേറ്റിന്‍റെ പുറം തോടുകളോടു കൂടിയ ഇവയുടെ ഫോസിലുകള്‍ പഠന വിധേയമാക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍ ചെയ്തത്. കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുള്ളതിനാല്‍ നാളുകളോളം ഇവ കാര്യമായ തേയ്മാനമില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇവയ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണവും.

ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വ്യാവസായവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫൊറാമിനിഫെറാകളുടെ സമുദ്രത്തിലെ വിതരണം പോലെയല്ല ഇപ്പോള്‍ അവ കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. ഇതിന് കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ്. മാറ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഗവേഷകര്‍ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവയുടെ ദുര്‍ബലപ്പെടലാണ്. 180 വര്‍ഷം മുന്‍പുള്ള ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകളേക്കാള്‍ ദുര്‍ബലമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകള്‍ എന്ന് ഈ പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ ദുര്‍ബലപ്പെടലാകട്ടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സമീപകാലത്ത് സംഭവിച്ചതാണെന്നും ഫെറാമിനിഫെറാകളുടെ ഫോസിലുകളുട വിതരണവും അവയുടെ കാലപ്പഴക്കവും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.



ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്?



ഫെറാമിനിഫെറാകളിലൂടെ നടത്തുന്ന പഠനം സഹായിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ മനസ്സിലക്കാനാണെങ്കില്‍ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്ലാങ്ക്തണുകളെ ഗവേഷകര്‍ പഠന വിധേയമാക്കിയത് മുകള്‍ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനാണ്. ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകളുടെ ഗതിയിലേയും വേഗത്തിലെയും മാറ്റം ഫൊറാമിനിഫെറാകളുടെ വിതരണത്തെ ബാധിച്ചതു പോല തന്നെ പ്ലാങ്ക്തണുകളെയും കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്‍റാര്‍ട്ടിക് മേഖലയിലും ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന ആര്‍ട്ടിക് മേഖലയിലെയും പ്ലാങ്ക്തണുകളില്‍ വന്ന മാറ്റം ഇതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ മേഖലയിലെല്ലാം സമീപകാലത്തായി വർധിച്ചു വരുന്നത് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാങ്ക്തണുകളാണ്. അതായത് ഉഷ്ണമേഖലക്ക് സമാനമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ സമുദ്രമേഖലകളിലും പലപ്പോഴായി കാണപ്പടുന്നതെന്നു ചുരുക്കം.

ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിന്‍റെ സ്വഭാവത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നു വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കാൻ ഇപ്പോള്‍ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഗവേഷകര്‍ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കല്ല ഭൂമിയേയും, സമുദ്രങ്ങളേയും, മനുഷ്യരുള്‍പ്പെടുന്ന ജൈവ സമ്പത്തിനേയും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വളരെ ദുര്‍ബലമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് സമുദ്രം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോള്‍ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ എത്രത്തോളം ഭൂമിക്ക് കഴിയുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാമാക്കിയാകും ഈ ഗ്രഹത്തിന്‍റെ തന്നെ നിലനില്‍പ്പ്.



