കുതിരകൾ നായകളെ അനുകരിക്കാറുണ്ടോ? കണ്ടെത്തലിൽ അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ!

നായകളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ പറ്റി നിരവധി പഠനങ്ങൾ മുൻപ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ ചേഷ്ടകൾ അതേപടി അനുകരിച്ചാണ് അവർ തന്റെ യജമാനൻമാരുമായി കളികളിൽ ഏർപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ജീവികൾ തമ്മിൽ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ പഠനത്തിലാണ് കുതിരകൾ നായകളെ അനുകരിക്കാറുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞത്.

പിസാ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് കളിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെ നായകളുടെയും കുതിരകളുടെയും പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്. അതിനായി ഇരു വിഭാഗത്തിലെയും ജീവികൾ ഒരുമിച്ച് സമയം പങ്കിടുന്ന 20 ദൃശ്യങ്ങളാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. നായകളും കുതിരകളും പരസ്പരം ചലനങ്ങൾ അതേപടി പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. കോട്ടുവായിടുന്നതിനു സമാനമായ രീതിയിൽ നായകൾ ഇടയ്ക്ക് വായ തുറക്കാറുണ്ട്. നായകളുമായി ചേർന്ന് കളികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കുതിരകളും ഇത് പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യക്തമായത്.



രണ്ടിനത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിരുപദ്രവകരമായ രീതിയിൽ പരസ്പരം കടിക്കുന്നത് മുൻപും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനു മുതിരാതെ കുതിരകൾ കൂടുതലായും നായകളുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ അതേപടി അനുകരിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങളിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ജീവികളാണെങ്കിലും കുതിരകളും നായകളും സജീവമായിത്തന്നെ കളികളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് എന്നതിനു തെളിവാണ് ഈ കണ്ടെത്തലെന്ന് ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.



കളികൾക്കിടയിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമത്തിന്റ ഭാഗമാണ് ഈ അനുകരിക്കലെന്നും ഗവേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പല ഇനങ്ങളിൽ പെട്ട ജീവികൾ തമ്മിൽ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പൊതുവായ ഭാഷ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്താനായാൽ അത് വരും കാലങ്ങളിലെ പഠനങ്ങൾക്ക്‌ കൂടുതൽ സഹായകരമാകുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ബിഹേവിയറൽ പ്രോസസ് എന്ന ജേർണലിലാണ് പഠന വിവരങ്ങൾ പങ്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്



