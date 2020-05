വലിയ വായ, ചെറിയ കണ്ണുകൾ, മുഴകളോട് കൂടിയ പുറംതോട്; കണ്ടെത്തിയത് വിചിത്ര ആമ വിഭാഗത്തെ!

ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഇരകളെ പിടിക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധരാണ് തെക്കൻ അമേരിക്കയിലെ ആമകളിലെ ഒരു വിഭാഗമായ മാറ്റാ മാറ്റാ ആമകൾ. വാസസ്ഥലത്തെ മണലുകൾക്കിടയിലും പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും പായലുകൾക്കിടയിലുമെല്ലാം പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒറ്റ ഇനമേയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ചെലുസ് എന്ന ജനുസ്സിൽ പെട്ട ഇവയിലെ മറ്റൊരു ഇനത്തെ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ.

ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളിലെ പല ഇനങ്ങൾക്ക്‌ രൂപത്തിലും നിറത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഓരോ പ്രദേശം അനുസരിച്ചാണ് മാറ്റാ മാറ്റാ ആമകളുടെ രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അരികു വശങ്ങളിൽ കട്ടികുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ലോഹ കഷണത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള തലയും വലിയ വായയും ചെറിയ കണ്ണുകളും ചെറിയ മുഴകളോട് കൂടിയ കട്ടിയുള്ള പുറംതോടും എല്ലാമായി വിചിത്ര രൂപമാണ് തെക്കൻ അമേരിക്കയിലെ മറ്റാ മറ്റാ ആമകൾക്ക് ഉള്ളത്. ഈ വിചിത്ര രൂപമാണ് പതുങ്ങിയിരുന്ന് അവയെ ഇരതേടാൻ സഹായിക്കുന്നത്.



എന്നാൽ ആമസോൺ നദീതടത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റാ മറ്റാ ആമകൾക്ക് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഇനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിറവ്യത്യാസം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് മാറ്റാ മാറ്റാ ആമകൾ ഉള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും 75 ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. ഇതിൽ നിന്നുമാണ് നിലവിലുള്ളതിനു പുറമേ മറ്റൊരു വംശപരമ്പര കൂടി ഈ ആമകളിൽ ഉണ്ട് എന്നു തെളിഞ്ഞത്.



ചെലുസ് ഫിബ്രയറ്റ എന്ന ആദ്യത്തെ ഇനം ആമസോൺ,മഹുറേ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണുള്ളത് . അവയുടെ തോടുകളുടെ അടിഭാഗം ഇരുണ്ട നിറത്തിലും തോടുകൾ ചതുരാകൃതിയിലുമാണ്. ചെലുസ് ഒറിനോസെൻസിസ് എന്നാണ് പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഇനത്തിന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒറിനോ കോ, റിയോ നിഗ്രോ നദീതടങ്ങളാണ് ഇവയുടെ വാസസ്ഥലം. ഇവയുടെ തോടുകളുടെ അടിഭാഗം നിറങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള തോടുകൾ ആണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. 12.7 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒറിനോകോ - ആമസോൺ എന്നീ നദികളുടെ തടങ്ങൾ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആണ് മാറ്റാ മാറ്റാ ആമകളിൽ രണ്ടാമത് ഒരിനം ഉടലെടുത്തത് എന്നാണ് ഗവേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം.



വലിയൊരു വിഭാഗമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ഇതുവരെ മാറ്റാ മാറ്റാ ആമകൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവയിൽ രണ്ടിനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഓരോ ഇനത്തെയും അംഗസംഖ്യ വേർതിരിച്ചു കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ മാരിയോ വർഗസ് റാമിരസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മോളിക്കുലാർ ഫൈലോ ജനിറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന ജേർണലിലാണ് പഠന വിവരങ്ങൾ പങ്കു വെച്ചിരിക്കുന്നത്.



