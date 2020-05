ഈലുകൾക്ക് മനുഷ്യരെ കാണണം, വിഡിയോ കോൾ ആശയവുമായി അക്വേറിയം അധികൃതർ

കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ലോകത്താകെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകജനത ഒന്നാകെ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ലോക്‌ഡൗണിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ പ്രകൃതിക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണർവ് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യരെ കാണാതെ വിഷമിക്കുന്ന ചില ജീവികളുമുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിലാണ് ജപ്പാനിലെ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈലുകളും.

ടോക്കിയോയിലെ സ്കൈ ടവറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുമിഡ അക്വേറിയത്തിലെ ഈലുകളാണ് മനുഷ്യരെ കാണാതെ വിഷമിക്കുന്നത്. ഈലുകൾ പൊതുവേ മനുഷ്യർ സമീപത്തെത്തിയാൽ മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ദിനം പ്രതി നിരവധി മനുഷ്യരെ കാണുന്നത് ശീലമായതോടെ അക്വേറിയത്തിലെ ഈലുകൾ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ലോക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളായി സന്ദർശകർ എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് അവ വീണ്ടും മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ അവയുടെ പരിപാലനവും കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.



അവ പുറത്തേക്ക് വരാത്തതിനാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ആഹാരം നൽകുന്നതിനോ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനോ ഇപ്പോൾ ജോലിക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവയെ പഴയപടിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അക്വേറിയം അധികൃതർ ജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടുന്നത്. അടിയന്തര സഹായം എന്ന നിലയിൽ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ വിഡിയോകോൾ ചെയ്ത് അവയെ മനുഷ്യരുമായി പരിചയത്തിലാകാൻ സഹായിക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥന. മെയ് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് വിഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം.



ഐ പാഡിലൂടെയോ ഐ ഫോണിലൂടെയോ ജനങ്ങൾ വിഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈലുകളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കുകൾക്ക് ചുറ്റും ടാബ്‌ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അവയിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ജപ്പാനിലെ ടൂറിസം മേഖല ഏറ്റവുമധികം ഉണർവിൽ നിൽക്കേണ്ട സമയമാണിത്. എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈലുകളെ വിഡിയോ കോളിലൂടെ കാണാനുള്ള അവസരം പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഏറെ സന്തോഷം പകരുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.



