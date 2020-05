പരാഗണം നടത്തിയാൽ പൗരത്വം; ചെടികൾക്കും തേനീച്ചകൾക്കും വരെ പൗരത്വമുള്ള അപൂർവ നഗരം!

കോസ്റ്റാറിക്ക എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ സാൻഹൊസെയുടെ സമീപപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു നഗരമാണ് കുരിഡബറ്റ്. മനോഹരമായ നഗരം എന്നാണ് ഇൗ സ്ഥലത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് തന്നെ. അതിനു പിന്നിൽ ഏറെ മധുരമുള്ള ഒരു കാരണവുമുണ്ട്. ഇവിടെ മനുഷ്യനോളം തന്നെ പ്രധാന്യമുണ്ട് മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും ജീവികൾക്കുമെല്ലാം..

ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചെടികകളെയും മരങ്ങളെയും പരാഗണം നടത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും പൗരത്വം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം. കുരിഡബറ്റിന്റെ മേയറായ എഡ്ഗാർ മോറയാണ് തേനീച്ചകൾ, വവ്വാലുകൾ, പൂമ്പാറ്റകൾ, ഹമ്മിങ്ങ് ബേഡുകൾ എന്നിവ അടക്കമുള്ള പരാഗണം നടക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും അവിടെയുള്ള ചെടികൾക്കും മരങ്ങൾക്കമെല്ലാം പൗരത്വം നൽകുന്ന ഇത്തരമൊരു നടപടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.



പ്രകൃതിയെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ജന്തുജാലങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും ലഭിക്കാറുമില്ല. ഇവയുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നഗരത്തിലെ ഓരോ തെരുവും ഓരോ ജൈവ ഇടനാഴി എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനു ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്..



അത്രകണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു നഗര പ്രദേശം ജൈവസമ്പന്നതയുടെ പ്രധാന ഇടം ആക്കുന്നതിന് ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും സസ്യജാലങ്ങൾക്കും പൗരത്വം നൽകുന്ന നടപടി സഹായിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ. കുരിതാബറ്റിലെ നഗര വികസന പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജന്തുജാലങ്ങളുടെ സൗകര്യവും കൂടി കണക്കാക്കി പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ വനവൽക്കരണം നടപ്പാക്കാനാണ് മറ്റൊരു ശ്രമം. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമെല്ലാം ശുദ്ധവായുവും വേണ്ടത്ര തണലും ആരോഗ്യപ്രദമായ അന്തരീക്ഷവും ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികളും ഇവിടെ നടപ്പാക്കിവരുന്നു.



പരാഗണം നടത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ജന്തുജാലങ്ങളെ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ തനത് സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളുമാണ് നഗരപ്രദേശത്ത് വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പ്രകൃതിഭംഗി തേടി ദൂരയിടങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിവ്. പ്രകൃതിയോടു ചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും നഗരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ജൈവവ്യവസ്ഥ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൂടി മനുഷ്യനൊപ്പം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെന്ന് എഡ്ഗാർ മോറ പറയുന്നു.



English Summary: Costa Rica suburb that gave citizenship to bees, plants and trees