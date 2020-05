2020 മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും സന്തോഷകരമായ വര്‍ഷമല്ല. സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യപരവുമായ കാരണങ്ങളാല്‍ വളരെ മോശം വർഷം. ഏതായാലും കൊറോണ ഭീതിയില്‍ വീട്ടിലടച്ചിരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായ ഭൂമിയിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാന്‍ ഒരു പ്രതിഭാസം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി.

ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്നു മുഷിയുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നാളെ രാത്രി ആകാശത്തേക്കു നോക്കിക്കൊള്ളൂ! ‘സൂപ്പർമൂണി’നെ കാണാം. ഇനി കാണണമെങ്കിൽ അടുത്തവർഷം എപ്രിൽ 27 വരെ കാത്തിരിക്കണം. 2020ലെ അവസാന സൂപ്പർ മൂൺ ആണ് നാളെ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഒരേയൊരു ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് കൃത്യമായ വൃത്താകൃതിയിലല്ല. അൽപം ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിലാണ്.



അതിനാൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തും അകന്നും വരുന്ന സമയമുണ്ടാകും. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുവരുന്ന ചന്ദ്രനാണ്‘'സൂപ്പർമൂൺ’. ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതിന് വലുപ്പവും പ്രകാശവും കൂടുമെന്ന് ജില്ലാ അമച്വർ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ജോയിന്റ് കൺവീനർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ മംഗലശേരി പറഞ്ഞു.



എന്താണ് സൂപ്പര്‍മൂണ്‍



ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ നിശ്ചിതമായ രേഖയിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രനും. ഇങ്ങനെയുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തില്‍ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന സമയത്തെ ചന്ദ്രനെയാണ് സൂപ്പര്‍ മൂണ്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പെരിഗീ എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. സമാനമായ രീതിയില്‍ ചന്ദ്രന്‍ ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും അകന്ന് എത്തുന്ന സമയത്തിനെ അപോഗീ എന്നും വിളിക്കുന്നു. പിങ്ക് മൂണ്‍ എന്ന് കൂടി വിളിക്കുമെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ പിങ്ക് നിറത്തിലാണ് കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് തെറ്റിധരിക്കേണ്ട.

സാധാരണ പോലെ വെള്ള നിറത്തില്‍ തന്നെയാണ് സൂപ്പര്‍ മൂണും കാണപ്പെടുക. അതേസമയം പിങ്ക് മൂണ്‍ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് അമേരിക്കന്‍ സ്വദേശിയായ ഫ്ലോക്സ് സുബുലാറ്റ എന്ന പൂവില്‍ നിന്നാണ്. വലുപ്പത്തില്‍ പിങ്ക് നിറത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പൂവ് വിടരുന്നതോടെയാണ് അമേരിക്കല്‍ പുല്‍മേടുകളില്‍ വസന്തം വന്നുവെന്ന് അറിയുക. ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലാണ് ഈ പൂവ് വിടരുക.പിങ്ക് മൂണ്‍ എന്നത് കൂടാതെ പാസ്ച്ചല്‍ മൂണ്‍ എന്നൊരു വിളിപ്പേര് കൂടി സൂപ്പര്‍ മൂണിനുണ്ട്. പാസ്സ് ഓവര്‍ എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന പാസ്ച്ചല്‍ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കില്‍ നിന്നാണ് ഈ പേര് സൂപ്പര്‍ മൂണിന് ലഭിച്ചത്.



