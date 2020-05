ദയയില്ലാതെ കാട്ടുതീ, ആഴ്ചകളായി വെന്തെരിയുന്ന സൈബീരിയന്‍ വനമേഖല

പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നുദ്ഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ തുടര്‍ക്കഥയാണ് ഏതാനും നാളുകളായി ഭൂമിയില്‍. ആമസോണിലെയും, ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും കോടിക്കണക്കിനു മൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ കാട്ടുതീയും, ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കൊറോണയുമെല്ലാം ഇതില്‍ പെടുന്നു. ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചേര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് സൈബീരിയയില്‍ ഉണ്ടായ കാട്ടുതീ. റഷ്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തായാണ് സൈബീരിയന്‍ മേഖലയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ കൃഷിയിടങ്ങളെയും വനമേഖലയേയും ഒരു പോലെ ചുട്ടെരിക്കുന്നത്.

സൈബീരിയന്‍ മേഖലകളില്‍ 7 പ്രവിശ്യകളിലായാണ് കാട്ടുതീ പടര്‍ന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ കെമരാവോ, നോമോസിബ്രിസ്ക് എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമെന്ന് സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം നാസ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത സ്ഥിതി ഗൗരവതരമാണെന്ന് റഷ്യയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എവനോ സിനിഷേവും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശൈത്യകാലത്ത് വരണ്ടുപോയ ഈ മേഖലയില്‍ ഇതിനു ശേഷം കാര്യമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് വേനല്‍ക്കാലത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ കൂറ്റന്‍ കാട്ടുതീ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതെന്നാണ് നിഗമനം.



ഈ മേഖലയില്‍ കാട്ടുതീ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഉള്‍പ്പടെയുണ്ടായ കാട്ടുതീയേക്കാള്‍ പതിന്മടങ്ങ് അധികമാണ് ഇപ്പോഴത്തേതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീയെ ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞു നിര്‍ത്താന്‍ അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം ഇതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെങ്കിലും തുടക്കമിട്ടത് മനുഷ്യരാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.



കാട്ടുതീയുടെ ആരംഭം



സൈബീരിയയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ പുല്ലുകള്‍ക്ക് തീയിട്ടതാണ് ഈ കാട്ടുതീയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇതല്ലാതെ ഈ മേഖലയില്‍ കാട്ടുതീ പടരുന്നതിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇത്തവണ ശൈത്യകാലത്ത് താരതമ്യേന മഞ്ഞുവീഴ്ച കുറവായിരുന്നതും കാട്ടുതീയുട വ്യാപ്തി വർധിക്കാന്‍ നിടയാക്കിയെന്നാണ് കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. 2019-20 കാലഘട്ടത്തിലെ ശൈത്യകാലം റഷ്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ശൈത്യകാലമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ശൈത്യവും കുറവായിരുന്ന ശൈത്യകാലത്തിനു ശേഷം എത്തിയ വസന്തകാലത്തും കാര്യമായ മഴ മേഖലയില്‍ ലഭിച്ചില്ല. അതേസമയം ഏപ്രില്‍ ആരംഭത്തില്‍ തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റും മേഖലയില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ നിരവധി അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നു വന്നതാണ് കാട്ടുതീ ഇത്ര വ്യാപകമായ നാശം വിതയ്ക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണു വിലയിരുത്തുന്നത്.



കോവിഡും കാട്ടുതീയും



ലോകമാകെ സ്തംഭിപ്പിച്ച കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരിയേയും കാട്ടുതീ പടര്‍ന്നതിനുള്ള കാരണമായി ചിലര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. റഷ്യയുടെ ഫെഡറല്‍ ഫോറസ്ട്രി ഏജന്‍സി തലവനായ സെര്‍ജി അനോപെനികോ ആണ് ഈ വാദം ഉയര്‍ത്തുന്നവരില്‍ ഒരാള്‍. കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി പേര്‍ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് സൈബീരിയയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നും ഇവര്‍ കൃഷിക്കും മറ്റുമായി തീയിട്ടതോടെയാണ് കാട്ടു തീ വ്യാപിച്ചതെന്നും ഇദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു.

ഇതിനകം തന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടറിലെ തീയണച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് കാട്ടുതീയെ നിയന്ത്രണവിധേമാക്കി എന്നു പറയാന്‍ കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴും വലിയൊരു പ്രദേശത്ത് കാട്ടുതീ പടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേനല്‍ വൈകാതെ രൂക്ഷമാകുമെന്നതിനാല്‍ ഉടനെയൊന്നും ഇത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും അധികൃതര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.



English Summary: Huges Stretches Of Siberia Are Currently On Fire