ഉയരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ബാധിക്കുമോ?

ഭാവിയിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ മണ്ടനെന്നോ അവിവേകിയെന്നോ വിളിച്ചാൽ പഴി പറയാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയായി. തടസങ്ങളില്ലാതെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ തോതുയർന്നാൽ അതു മനുഷ്യന്റെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനേക്കൂടി ബാധിച്ചേക്കുമെന്നു പുതിയ പഠനം. ജിയോസയൻസ് ജേർണലാണ് ഈ വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലവിധ സ്രോതസുകളിൽ നിന്നു പുറത്തുവരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഭൂഗോളത്തിനു മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനും ഹാനികരമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രവചിക്കുന്നത്.

പഠനശേഷിയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും



ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ ഉയർന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് (CO2) നില മനുഷ്യന്റെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയെ ബാധിക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രലോകം ബോധവാൻമാരാണ്. അമേരിക്കയിലെ കോളറാഡോ ബോൾഡറിലെ ക്രിസ്റ്റഫർ കർണോസ്കാസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പുതിയ പഠനത്തിനു പിന്നിൽ.വീടിനകത്തുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈസിന്റെ നില എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ്യ പഠന വിഷയം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ 2100 വർഷമെത്തുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് നിലവിലെ 410 ppm (parts per million) എന്നതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 930 ppm-ൽ എത്തിയേക്കാം.

പുറത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ക്ലാസ് മുറികളിലെ വായുവിലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവ് ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കും. ക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിശ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉളളിലെ CO2 ൻ്റെ അളവ് 1400 ppm വരെയാകാം. കാർബൺ ഡയോക്സൈസ് ഈ അളവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാന തീരുമാനമെടുക്കൽ അളക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ 25 ശതമാനം കുറവു മാർക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുകയെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഇനി കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായ കൗശലത്തോടെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ടെസ്റ്റാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പകുതി മാർക്കേ കിട്ടാൻ വഴിയുള്ളൂ. പുറത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ CO2 നില ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ ഒരുക്കിയാലും പ്രയോജനമുണ്ടാകില്ല. ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഭാവിയിൽ അൽപ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗമെന്ന് ചുരുക്കം.



ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങള്‍ എന്നാൽ?



ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങള്‍. കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്‌സൈഡ് (CO2), മീഥൈന്‍ (CH4), നൈട്രസ് ഓക്‌സൈഡ് (N2O), ക്ലോറോഫ്‌ളൂറോ കാര്‍ബണുകള്‍ (CCl2F2, CHClF2), പെര്‍ഫ്‌ളൂറോ മീഥൈന്‍ (CF4), സള്‍ഫര്‍ ഹെക്‌സാ ഫ്‌ളൂറൈഡ് (SF6) എന്നിവയാണ് ഇവയില്‍ പ്രധാനം. കൂടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവി, എയ്‌റോസോളുകള്‍ എന്നിവയും ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവത്തിനടയാക്കും. ഗ്രീന്‍ ഹൗസ് വാതകങ്ങളുടെ തനതായ ഘടനയാണ് ചൂടിന് കാരണമാകുന്ന ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് രശ്മികളെ ആഗിരണം ചെയ്ത് അന്തരീക്ഷതാപനില നിലനിര്‍ത്തുക എന്ന നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ അവയെ സഹായിക്കുന്നത്. എന്നാൾ അളവിൽ കൂടിയാൽ ആഗോള താപനമാവും ഫലം.

രാസഘടനയനുസരിച്ച് ഓരോ ഹരിതഗൃഹവാതകത്തിനും താപനശക്തിയില്‍ ആനുപാതികമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ ആനുപാതിക താപനശക്തി ഒന്ന് എന്ന് കണക്കാക്കിയാല്‍ മറ്റുള്ളവയുടേത് മീഥൈന്‍ (21), ക്ലോറോഫ്‌ളൂറോ കാര്‍ബണ്‍ (310), ഹൈഡ്രോഫ്‌ളൂറോ കാര്‍ബണ്‍ (1300-1400), പെര്‍ഫ്‌ളൂറോ മീഥൈന്‍ (6500), സള്‍ഫര്‍ ഹെക്‌സാ ഫ്‌ളൂറൈഡ്(23900) എന്നിങ്ങനെയാണ്. എന്നാല്‍ അളവില്‍ കൂടുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ഡയോക് സൈഡ് ആയതിനാല്‍ ആഗോളതാപനത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം ഈ വാതകമെന്നു കരുതുന്നു. ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍, വിറക്, വനനശീകരണം എന്നിവയാണ് ഈ വാതകത്തിന്റെ അളവിലുള്ള വർധനവിന്റെ മുഖ്യ കാരണം.അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രാഫാണ് കീലിങ് കര്‍വ് (Keeling Curve)പാര്‍ട്‌സ് പെര്‍ മില്ല്യണ്‍ (ppm) എന്ന കണക്കിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ CO2-ന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത്. വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ഇത് 278 ppm ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്നത് 410 ppm ൽ കൂടുതലാണ്.



വെല്ലുവിളി നേരിടാന്‍



ആഗോള താപനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മുന്നില്‍തന്നെയുണ്ട്. 1988-ല്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗമായ UNEP വേള്‍ഡ് മെറ്റിയറോളജിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change). ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 1992-ല്‍ The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) സ്ഥാപിതമായി. പിന്നീട് 1997-ല്‍ ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോയില്‍ വച്ച് 192 രാജ്യങ്ങള്‍ ഒപ്പുവെച്ച ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോള്‍ ഉണ്ടാക്കി (Kyoto Protocol). ഇതിനു തുടർച്ചയായി 2016-ൽ പാരിസ് ഉടമ്പടിയും നിലവിൽ വന്നു. ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങള്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന അളവില്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വ്യത്യാമുണ്ടായാലും ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യാതിര്‍ത്തികളുടെ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനാല്‍ ഇതൊരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ്. ചൈന, അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ എന്നിവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ CO2 പുറത്തുവിടുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്നു രാജ്യങ്ങള്‍, ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണം, ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമീകരണം, ഉത്പാദന കാര്യക്ഷമത, ജീവിതശൈലീമാറ്റം, ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം, വനനശീകരണം തടയാന്‍ പുതിയ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഏറെ ആവശ്യം.

drsabingeorge10@gmail.com



English Summary: Are increasing atmospheric carbon dioxide levels lowering our intelligence?