ജീവിതകാലത്ത് ഒരു ഇണ മാത്രം; ആൽബട്രോകളുടെ ടാംഗോ നൃത്തത്തിനു പിന്നിൽ?

ലോകമാകെ കൊറോണ ഭീതിയിൽ ലോക ടൗണിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ശുഭപ്രതീക്ഷയേകി ആൽബട്രോസ് പക്ഷികളുടെ ടാങ്കോ നൃത്തം. തെക്കൻ പസിഫിക് ദ്വീപുകളിൽ നിന്നുമാണ് ആൽബട്രോസ് പക്ഷികളുടെ നൃത്തത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് ഫിഷ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സർവീസ് ആണ് നൃത്തത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചത്.

തലകൾ കുലുക്കിയും കൊക്കുകൾ പരസ്പരം ചേർത്തും വശങ്ങളിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞും എല്ലാം ഒരേ പോലെ ചുവടു വയ്ക്കുന്ന ലേയ്സൺ ആൽബട്രോസ് ഇണകളുടെ നൃത്തം അതിമനോഹരമാണ്. ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൽബട്രോസുകൾ മൂന്ന് ദ്വീപുകൾ അടങ്ങുന്ന അറ്റോൾ നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് റഫ്യൂജിയിൽ കൂടൊരുക്കുന്നതിനായെത്തുന്നത്. ഇരപിടിയന്മാർ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നതാണ് ഈ ദ്വീപുകളുടെ പ്രത്യേകത. അതിനാൽ ആൽബട്രോസുകൾക്ക് പുറമേ ഒരു ഡസനിലധികം മറ്റ് ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളും വർഷാവർഷം ഇവിടെ കൂടൊരുക്കാനെത്താറുണ്ട്.



ആൽബട്രോസുകളിലെ തന്നെ മൂന്നു പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെയെത്താറുള്ളത്. ഒറ്റ ഇണയെ മാത്രം ജീവിതകാലത്ത് കൂടെ കൂട്ടുന്ന ലെയ്സൺ ആൽബട്രോസുകളാണ് ഇണയോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി ഇണ ചേരുന്നതോ ഇണചേരാൻ ഒരുങ്ങുന്നവയോ ആണ് സാധാരണയായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത്.



പുല്ലുകളും ചെളിയും കുറ്റിച്ചെടികളുമെല്ലാം ചേർത്തുവച്ചാണ് അവ കൂടൊരുക്കുന്നത്. നവംബർ മാസത്തിന്റെ പകുതിയോടെ ഇവ മുട്ടകൾ ഇട്ടു തുടങ്ങും. രണ്ടുമാസം അടയിരുന്ന ശേഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. 12 മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെയാണ് സാധാരണയായി ആൽബട്രോസുകളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യമെങ്കിലും വിസ്ഡത്തിന് 69 വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.വിസ്ഡം എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ലേയ്സന്‍ ആല്‍ബട്രോസ് ഗണത്തിൽ പെട്ട കടല്‍ പക്ഷി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ കടല്‍ പക്ഷിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.



ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പക്ഷികൾ എല്ലാ വർഷവും മുട്ടയിടാറില്ല. മുട്ടയിടുമ്പോൾ ഒരു മുട്ട മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ എന്നതും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ലേയ്സന്‍ ആല്‍ബട്രോസിന്റെ കോളനിയെന്നാണ് മിഡ്‌വേ ദ്വീപിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ 70 ശതമാനം ലേയ്സന്‍ ആല്‍ബട്രോസ് പക്ഷികളും ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഏകദേശം പത്തു ലക്ഷത്തോളം പക്ഷികൾ ദ്വീപിലുണ്ടെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. കടലിൽ നിന്നും ഇണചേരാനും മുട്ടയിടാനുമായി ഇവ ഈ ദ്വീപിലേക്കെത്തുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ്.



1956 മുതലാണ് വിസ്ഡത്തെ ടാഗ് ധരിപ്പിച്ച് ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. അന്നു മുതല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മുട്ടിയിടുന്നതിനായി വിസ്ഡം ഈ ദ്വീപിലേക്കെത്താറുണ്ട്. ഇണയോടൊപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന കൂട്ടിലാണണു വിസ്ഡം മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ തയാറാക്കിയ കൂട്ടിൽ മിനുക്കു പണികൾ നടത്തിയാണ് വീണ്ടും മുട്ടയിടുന്നത്. ഇതിനോടകം 30 മുട്ടകൾ വിസ്ഡം വിരിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.



