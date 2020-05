കോവിഡ് മരുന്നു ഗവേഷണത്തിലെ അദ്ഭുത മൃഗം; രക്ഷകനാകുമോ ‘വിന്റർ’ ലാമ?

കാഴ്ചയിൽ ഒട്ടകത്തെപ്പോലെയിരിക്കും, പക്ഷേ മുതുകിൽ മുഴയില്ല. തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലാമ എന്ന മൃഗം മനുഷ്യരോട് ഏറെ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നവയാണ്. ഇറച്ചിക്കായും രോമത്തിനുവേണ്ടിയും വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നിരിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നിനും ഈ മൃഗത്തെ ആശ്രയിക്കാനിരിക്കുകയാണു ഗവേഷകർ. യുഎസ്–ബെൽജിയൻ ഗവേഷകരാണ് ‘വിന്റർ’ എന്നു പേരിട്ട ലാമയിൽനിന്നുള്ള ആന്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്.

വൈറസുകൾ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം സ്വാഭാവികമായും രക്തത്തിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്നതാണ് ആന്റിബോഡി. ഇവയ്ക്ക് വൈറസുകളെ ‘പിടികൂടി’ അവ പെരുകുന്നതു തടയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷനുകളും മനുഷ്യരിൽ നടത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും ശക്തികുറഞ്ഞ വൈറസുകളെത്തന്നെയാണ് സ്വാഭാവിക ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനത്തിനു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. ലാമയിലും ഗവേഷകർ പ്രയോഗിച്ചത് ഈ തന്ത്രമായിരുന്നു. നാലു വർഷത്തോളമായി സംഘം ഗവേഷണം തുടരുന്നു.



2003ൽ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച സാർസ് കോവ് 1 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്നായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അതിന്റെതന്നെ മറ്റൊരു വകഭേദമായ മെർസ് വൈറസിലും ഗവേഷകർ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. 2012ലാണ് മെർസ് മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്തു പടർന്നത്. 2016ൽ പഠനം ആരംഭിച്ച് മുന്നേറുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഇനം പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വരവ്. സാർസ് കോവ് 1നോട് ഏറെ സാമ്യയമുണ്ട് പുതിയ വൈറസായ സാർസ് കോവ് 2ന്. അതിനാൽത്തന്നെ ആ വഴിക്കാണ് ഗവേഷകരുടെ നീക്കം. സാർസിന്റെയും മെർസിന്റെയും ശക്തി കുറഞ്ഞ വൈറസുകളെ ലാമയിൽ കുത്തിവച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് ലാമയുടെ രക്തം പരിശോധിച്ചു.



മനുഷ്യശരീരം ഒരിനം ആന്റിബോഡി മാത്രമാണു പുറപ്പെടുവിക്കുക. എന്നാൽ ലാമകളിൽ അത് രണ്ടിനമാണ്. ആദ്യത്തേത് മനുഷ്യരിലെ ആന്റിബോഡിക്ക് സമാനമാണ്– സ്റ്റാന്റേഡ് ആന്റിബോഡി. എന്നാൽ ഇവയേക്കാളും 25% വരെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാം വിഭാഗം– സ്മോളർ ആന്റിബോഡി. അതിനാൽത്തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വൈറസുകളിലെ അതിസൂക്ഷ്മ പ്രോട്ടീൻമുനകളെ വരെ പിടികൂടി കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നശിപ്പിക്കാനാകും. ലാമയും ഒട്ടകക്കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു മൃഗങ്ങളും സ്റ്റാന്റേഡ് ആന്റിബോഡികളും സ്മോളർ ആന്റിബോഡികളും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവയില്‍ മിടുക്കരാണ്. ഈ ആന്റിബോഡികളാകട്ടെ ഗവേഷകർക്കു പരിശോധിക്കാൻ ഏറെ എളുപ്പമുള്ളതും. അങ്ങനെയാണ് സ്മോളർ ആന്റിബോഡിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്– നാനോബോഡീസ് എന്നായിരുന്നു അതിനു പേര്.



ആന്റിബോഡിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ നാനോബോഡി. വൈറസുകളെ പെരുകാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധം ‘കത്രികപ്പൂട്ടിടുന്നതായി’ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. സാർസ് കോവ് 1നും 2നും ശരീരത്തിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മുനകളുണ്ട്. അവ ഉപയോഗിച്ചാണ് മനുഷ്യ ശരീര കോശങ്ങളുമായി ‘ബന്ധമുണ്ടാക്കി’ വൈറസ് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നത്. ഇതു തടയാൻ ലാമയിൽനിന്നുള്ള നാനോബോഡികൾക്കു സാധിക്കുമെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. ലാമകളിലെ ഇത്തരം ആന്റിബോഡി കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. മൃഗങ്ങളിലെ പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ മനുഷ്യരിലെ മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിനാണു ഗവേഷകരുടെ നീക്കം. ഇതിനായി വിവിധ മരുന്നു കമ്പനികളുമായി ചർച്ച തുടരുകയാണ്. നേരത്തേ എച്ച്ഐവി, ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകൾക്കു നേരെയും ലാമയുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നുള്ള ആന്റിബോഡി പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടിരുന്നു. ‘സെൽ’ ജേണലിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ പഠനവുമുണ്ട്.



