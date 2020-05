സ്പെയിനിൽ തവിട്ടു കരടിയെ കണ്ടെത്തിയത് 150 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം; അപൂർവ ദൃശ്യങ്ങൾ!

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സ്പെയിനിൽ 150 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ആദ്യമായി തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള കരടിയെ കണ്ടെത്തി. ഇൻവെർണാഡെയ്റോ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനു വേണ്ടി ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറയിലാണ് ആണ് കരടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്.

സാധാരണയായി ചെന്നായ്ക്കളും മാനുകളും കാട്ടുപന്നികളുമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടാവാറുള്ളത്. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ തവിട്ടുനിറമുള്ള കരടിളിൽ ഒന്നിനെയും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. മൂന്നിനും അഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആൺ കരടിയെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് നാഷണൽ പാർക്കിൽ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന മൊണ്ടാന ഔ മോർട്ടേ എന്ന ചിത്രത്തിൻറെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായ സെയ്ടൺ ഫിലിംസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.



സിയേര ഡെൽ കൗറൽ മലനിരകളിൽ നിന്നുമാകാം ഇൻവെർണാഡെയ്റോ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് കരടി എത്തിയതെന്നാണ് വനപാലകരുടെ നിഗമനം. കഴിഞ്ഞ ശൈത്യകാലം മുഴുവൻ കരടി പാർക്കിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കരടികൾക്ക് വനം വാസയോഗ്യമാണെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട വനസംരക്ഷണ നടപടികളാണ് തവിട്ടുനിറമുള്ള കരടികൾക്ക് വസിക്കാൻ പാകത്തിൽ പ്രദേശത്തെ മാറ്റിയത്.



1973 മുതൽ സ്പെയിനിൽ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകി വരുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇനമാണ് തവിട്ടുനിറമുള്ള കരടികൾ. ഇവയുടെ എണ്ണം നിലനിർത്തുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്ലോവേനിയിൽ നിന്നും കരടികളെ സ്പെയിനിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒന്ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറേൻ കാറ്റലോണിയയിലെ കർഷകരുടെ കന്നുകാലികളെയും കുതിരകളെയും മറ്റും ആക്രമിച്ചിരുന്നു.



English Summary: First brown bear for 150 years seen in national park in northern Spain