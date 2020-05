ചന്ദ്രന്‍ ആകാശത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി; തിരികെയെത്തിയത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കാരണം?

ഏതാണ്ട് ഒരു സംവത്സരത്തിന് മുന്‍പ്, ഭൂമിയുടെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ചന്ദ്രന്‍ അപ്രത്യക്ഷമായി. ചന്ദ്രഗ്രഹണം പോലെ താല്‍ക്കാലികമായ അപ്രത്യക്ഷമാകല്‍ ആയിരുന്നില്ല. മറഞ്ഞു പോയ ചന്ദ്രന്‍ പിന്നീട് ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷമാകാന്‍ വീണ്ടും മാസങ്ങളെടുത്തു. യഥാർഥത്തിൽ ചന്ദ്രന്‍ അപ്രത്യക്ഷമായതായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് മേഘങ്ങളാല്‍ ആവൃതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ചന്ദ്രനിലേക്കും നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ ആകാശത്തെ മറ്റ് വിസ്മയങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കാഴ്ച മറച്ചതായിരുന്നു. സള്‍ഫര്‍ അടങ്ങിയ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളാണ് ഈ മേഘാവൃതമായ അവസ്ഥ രൂപപ്പെടാന്‍ കാരണമായത്.

ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഭാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകള്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനിടയാക്കിയ കാരണങ്ങളായിരുന്നു ഗവേഷകര്‍ക്ക് അജ്ഞാതമായി തുടര്‍ന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അഞ്ജാതമായി തുടര്‍ന്നിരുന്ന ഈ കാരണം ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്പിലെയും ആര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേയും മഞ്ഞുപാളികള്‍ കുഴിച്ചെടുത്ത തെളിവുകളാണ് സള്‍ഫറിന്‍റ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ ഗവേഷകര്‍ക്കു നല്‍കിയത്.



മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സള്‍ഫറിന്‍റെ ഉറവിടം അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പഠനത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അഗ്നിപര്‍വ്വത സ്ഫോടനത്തിനു ശേഷം ഉയര്‍ന്ന സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറില്‍ കുടുങ്ങിയ ഈ സള്‍ഫര്‍ കണികകള്‍ അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായ ശേഷമാണ് ഭൂതലത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയത്. എല്ലായിടത്തും ഈ സള്‍ഫര്‍ കണികകള്‍ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും മഞ്ഞുപാളികളില്‍ കുടുങ്ങിയവയാണ് ആഴത്തിലായി അവശേഷിച്ചത്. ഇവയാണ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ഗവേഷകര്‍ പുറത്തെടുത്തതും.



സള്‍ഫര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കണികകളെയും വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നുണ്ടായ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ സള്‍ഫര്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഈ മഞ്ഞുപാളികളില്‍ തെളിവായി അവശേഷിച്ചതും. അതേസമയം ഈ സള്‍ഫര്‍ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ബാക്കിപത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഈ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായ വര്‍ഷം കണ്ടെത്തുകയെന്നത് ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രമകരമായ കാര്യമായിരുന്നു.



നരകവാതില്‍ സ്ഫോടനം



1104 ല്‍ ഐസ്‌ലന്‍ഡിലെ ഹെക്‌ല എന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനമാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. ഗെയ്റ്റ് വേ റ്റു ഹെല്‍ അഥവാ നരകവ വാതില്‍ എന്നാണ് ഈ അഗ്നിപര്‍വതം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത. ഏതാണ്ട് രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളം ഈ അഗ്നിപര്‍വതം സജീവമായിരുന്നുവെന്നും, ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട കണങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അന്തരീക്ഷത്തെ മൂടിയതെന്നുമാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കുകൂട്ടിയത്. എന്നാല്‍ ഈ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനം സംഭവിക്കുന്ന 1104 ല്‍ ആയതിനാല്‍ തന്നെ ഇവ പുറന്തള്ളിയ കണങ്ങള്‍ എങ്ങനെ 1110 ല്‍ ആകാശത്തെ മറയ്ക്കും എന്ന സംശയവും സ്വാഭാവികമായി ഉയര്‍ന്നുവന്നു.

അസാമ അഗ്നിപര്‍വതം



ഈ സംശയത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് മറ്റൊരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ വീണ്ടും പഠനം നടത്തിയത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് മഞ്ഞുപാളികളില്‍ കണ്ടെത്തിയ സള്‍ഫര്‍ കണങ്ങള്‍ 1108 ല്‍ ഉണ്ടായതാണെന്ന ഏകദേശ നിഗമനത്തില്‍ ഗവേഷകരെത്തി. ഇതേ കാലയളവില്‍, അതായത് 1108 ല്‍ ജപ്പാനിലെ അസാമ അഗ്നിപര്‍വതം സജീവമായിരുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകര്‍ മനസ്സിലാക്കിയതോടെ തുടര്‍ പഠനങ്ങള്‍ ഈ അഗ്നിപര്‍വതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായി. രണ്ട് വര്‍ഷം കൊണ്ട് അസാമയിലെ സള്‍ഫര്‍ കണങ്ങള്‍ വലിയ അളവില്‍ യൂറോപ്പിലെത്താനും, ആകാശത്തെ മറയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടന്ന് ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസാമ അഗ്നിപര്‍വതത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനമാണ് 1110 ല്‍ അന്തരീക്ഷത്തെ മറച്ചതെന്നാണ് ഇവര്‍ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം.

അസാമ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനം തന്നെയാകാം ചന്ദ്രനെ മറച്ച പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമായത് എന്നതിന് മറ്റു ചില തെളിവുകള്‍ കൂടിയുണ്ട്. അക്കാലഘട്ടം മുതലുള്ള മരങ്ങളില്‍ നടത്തിയ ട്രീ റിങ് പഠനങ്ങളും, ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ജീവിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ കുറിപ്പുകളുമെല്ലാം 1108 ലെ അസാമ സ്ഫോടനം തന്നെയാകും ഇതിലേക്കു നയിച്ചതന്ന വാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നവയാണ്.



English Summary: In 1110, The Moon Vanished From The Sky. We Might Finally Know What Caused It