വേനൽമഴ ഒരാഴ്ച കൂടി; മഴക്കണക്കിൽ കോട്ടയം മുന്നിൽ

കേരളത്തിൽ വേനൽമഴ ഒരാഴ്ച കൂടി ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം. മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് ശതമാനം അധികം മഴ ലഭിച്ചു. അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം അധികം മഴ കിട്ടിയ കോട്ടയമാണ് മഴക്കണക്കിൽ മുന്നിൽ.

ദക്ഷിണ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ശ്രീലങ്കയിലും ഈ വർഷം പതിവിലും കൂടുതൽ കാലവർഷം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലുമായി കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയായ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫോറം (സാസ്കോഫ്) പഠനം. മൺസൂണിന്റെ ജാതകം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡൈപ്പോൾ, ലാ നിന എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇക്കുറി അനുകൂലമാണെന്നും സാസ്കോഫ് വിലയിരുത്തി.



പസിഫിക് താപനില കുറയുന്ന (ലാ നിന) പ്രതിഭാസമാണ് ഇക്കുറി ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മഴ വർധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ താപനിലയിലുള്ള അന്തരം (ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡൈപോൾ) ഇത്തവണ അത്ര പ്രകടമല്ല. ഇത് ഓഗസ്റ്റ്–സെപ്റ്റംബർ മഴ കുറയ്ക്കും.



പ്രളയത്തിനെതിരെ കേരളം ഈ വർഷവും ജാഗ്രത പുലർത്തണം. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെയും ജാഗ്രത വേണം. പത്തനംതിട്ടയിലും കോട്ടയത്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ അധികമഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



