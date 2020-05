കാലവര്‍ഷക്കാലത്ത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ഉള്‍പ്പടെ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അണക്കെട്ടുകള്‍ തുറക്കേണ്ടിവരില്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി. ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.എസ്. പിള്ള . ഇടുക്കിയില്‍ അന്‍പത്തെട്ടുശതമാനം വെള്ളമേയുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടില്‍ ഇപ്പോള്‍ 2348 അടിവെള്ളമുണ്ട്. സംഭരണശേഷിയുടെ അന്‍പത്തെട്ടുശതമാനം. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് സാധാരണ മണ്‍സൂണ്‍കാലമാണ് പ്രവചിച്ചിട്ടുളളത്.

അണക്കെട്ട് തുറക്കേണ്ടിവരില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.എസ്. പിള്ള പറഞ്ഞു. പ്രവചനാതീതമായി ഇരുനൂറു മില്ലി മീറ്ററിലേറെ തുടര്‍ച്ചയായ ദിവസങ്ങളില്‍ മഴപെയ്ത് ജലനിരപ്പ് 2373 അടി കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രം വേണ്ടത്ര മുന്നറിയിപ്പുകളോടെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറക്കേണ്ടിവരും. അതിന് വിദൂരസാധ്യത മാത്രം.



മറ്റ് അണക്കെട്ടുകളിലും ക്രമാതീതമായി ജലനിരപ്പ് ഉയരില്ലെന്നാണ് പ്രവചനം. മീറ്റര്‍ റീഡിങ് എടുക്കാന്‍ വൈകിയതുകാരണം വൈദ്യുതി ബില്‍തുക കൂടിയെന്ന് പരാതികളുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിമാസ ഉപയോഗം 250 യൂണിറ്റിന് മുകളില്‍ പോയവരുടെ തുകയാണ് ഗണ്യമായി കൂടിയത്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ അതത് സെക്ഷന്‍ ഒാഫിസുകളില്‍ സംവിധാനമൊരുക്കി. ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് വാണിജ്യ–വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തതുകാരണം വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന് 780 കോടിരൂപയാണ് വരുമാനനഷ്ടം.



അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പുയരാൻ കാരണം?



കാലവർഷം പടിവാതിക്കലെത്തിയപ്പോഴും അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പുയരാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ശക്തമായി മഴ ലഭിച്ചതും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറഞ്ഞതുമാണ്. മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിലെ മൂന്ന് ജലനറേറ്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തിനാല്‍ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലും ജലനിരപ്പുയര്‍ന്നു.

ഈ വേനൽമഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. മഹാപ്രളയമുണ്ടായ 2018ല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ കെഎസ്ഇബി അണക്കെട്ടുകളിൽ ഇതേ ദിവസം 33 ശതമാനം വെള്ളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നിത് 35 ശതമാനമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 10 ശതമാനം അധികം വെള്ളം സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലം എത്താൻ കുറച്ചു ദിവസം കൂടിയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം വേനൽമഴയും ശക്തമാകുന്നത് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയരാൻ കാരണമാകും. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയായ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 58 ശതമാനം വെള്ളം ഉണ്ട്. മുൻ വർഷത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിലെ, രണ്ട് ജനറേറ്ററുകള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും, മറ്റൊന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നിറുത്തിയതിനാലും മൂന്ന് ജനറേറ്ററുകള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനം. വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനം പകുതിയായി കുറഞ്ഞതോടെ ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത്.



