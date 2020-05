ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയെ കടിച്ച് കൊന്ന കടുവ വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിൽ; ആശങ്കയോടെ ജനങ്ങൾ!

പത്തനംതിട്ട മേടപ്പാറയിൽ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയെ കടിച്ച് കൊന്ന കടുവ വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി. വടശ്ശേരിക്കര പേഴുംപാറയിലാണ് കടുവയെ കണ്ടത്. പ്രദേശത്ത് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്പെഷൽ റാപ്പിഡ് ഫോഴ്‌സും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ആറാം ദിവസവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കടുവ വീണ്ടും കാട്ടിൽ മറഞ്ഞു. കടുവയെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ വനപാലകർ ഊർജിതമാക്കി. കടുവ പോകാനിടയുള്ള വഴികളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു. പേഴുംപാറ രമാഭായ് സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനിയ്ക്കു സമീപം തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ 7 മണിയോടെ കടുവയെ കണ്ടത്.

ഇതിനു സമീപം താമസിക്കുന്ന ചേന്നാട്ടുമലയിൽ ജോയിയാണ് കടുവയെ ആദ്യം കാണുന്നത്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ അകലെയാണ് ജോയി കടുവയെ കണ്ടത്. ഇടവഴിയ്ക്കു കുറുകെ ഇറങ്ങിവന്ന കടുവ ജോയി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തിരികെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. സമീപവാസികളായ ബിനു, രാഹുൽ, സുരേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ജോയി വീണ്ടും ഇതേ വഴി കടുവയെ തിരഞ്ഞ് പോയി. ജോയി കണ്ട സ്ഥലത്തിന് 100 മീറ്റർ അകലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരും കണ്ടു.



സംഭവം അറിഞ്ഞ് റാന്നി എസിഎഫ് കെ.വി.ഹരികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനപാലകർ സ്ഥലത്തെത്തി. 3 ഏക്കറിലധികം വിസ്തൃതിയുള്ള തൂക്കായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശം അവർ വളഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കടുവയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. പിന്നീടാണ് കടുവ പോകാനിടയുള്ള വഴികളിൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത്.



കടുവയെ കണ്ട സ്ഥലത്തിനു സമീപം താമസിക്കുന്ന വട്ടപ്പാറ തങ്കച്ചന്റെ പശുവിന്റെ കാലിനു മുകളിൽ കടുവയുടെ നഖം വരഞ്ഞ പാടുകൾ കണ്ടിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ പറമ്പിൽ കെട്ടിയിരുന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം. റാന്നി ഡിഎഫ്ഒ എം.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, റേഞ്ച് ഓഫിസർമാരായ വി.വേണുകുമാർ, ആർ.അദീഷ്, കെ.ഹാഷിഫ്, വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരായ അരുൺ സക്കറിയ, ശ്യാം, കിഷോർ, വയനാട്, തേക്കടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയ വനം വകുപ്പ് വിദഗ്ധ സംഘങ്ങൾ, ദ്രുതകർമസേന എന്നിവർ സ്ഥലത്ത് ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



6 പേർ അടങ്ങുന്ന 8 സംഘങ്ങൾ. ഓരോ സംഘത്തിലും 2 പേരുടെ കൈവശം തോക്കുകൾ. മറ്റുള്ളവരുടെ കൈകളിൽ വാക്കത്തി അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളും. 6 ദിവസങ്ങളായി കടുവയ്ക്കു പിന്നാലെ പായുന്ന വനപാലക സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള ആയുധങ്ങളാണിത്. മേടപ്പാറയിൽ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങിയതാണ് റാന്നി വനം ഡിവിഷനിലെ വനപാലകർ.



ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ കടുവയെന്ന് ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ നാട്ടിലും കാട്ടിലും തിരച്ചിലിന് ഇറങ്ങിയത്. ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചും ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചും പട്രോളിങ്. ഓരോ ദിവസവും കടുവ ആവാസ മേഖല മാറ്റുന്നതാണ് വനപാലകരെ വലയ്ക്കുന്നത്.



കടുവകൾ സാധാരണ ഒരു സ്ഥലം കയ്യടക്കി ജീവിക്കുന്നതാണ് രീതി. അതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ജനവാസകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയ കടുവ ദിവസവും സഞ്ചാര പാത മാറ്റുകയാണ്. കടുവ സ്ഥിരമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് തങ്ങുന്നില്ലെന്നാണ് വനപാലകർ പറയുന്നത്. ഇതുമൂലം കടുവയ്ക്ക് അടുത്ത് എത്താൻ വനപാലകർക്കു കഴിയുന്നില്ല.



ഓരോ ദിവസവും ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കടുവ വനപാലകരെ ചുറ്റിക്കുന്നു. ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അവർ പെട്രോളിങ് നടത്തുന്നത്. കടുവയും കാ‌ട്ടാനയും കാട്ടുപന്നിയും പുലിയും അടക്കമുള്ള വന്യജീവികൾ കാടിറങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ തലവേദന വനപാലകർക്കാണ്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വന്തം ജീവനും ഒരുപോലെ കാക്കണമല്ലോ.

English Summary: Fear grips hundreds in Vadasserikkara panchayat after tiger mauls man to death