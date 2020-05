ജെ കെ റൗളിങ് എന്ന നോവലിസ്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ച ഹാരി പോട്ടര്‍ കഥ ലോകമമ്പാടുമുള്ള ഒട്ടനവധിയാളുകൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഹാരി പോട്ടര്‍ കഥകളും അരുണാചലിലെ കാടുകളും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലയാണ്. ഇവ രണ്ടും അതിനെ തേടി എത്തുന്നവരെ അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹാരി പോട്ടര്‍ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളെയും, കഥാസന്ദര്‍ഭങ്ങളെയും കൊണ്ടാണെങ്കില്‍ അരുണാചലിലെ കാടുകള്‍ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് അവിടത്തെ ജൈവവൈവിധ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഹാരിപോട്ടറിനും അരുണാചലും തമ്മില്‍ മറ്റൊരു ബന്ധത്തിന്‍റെ പാലം നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

സലാസര്‍ സ്ലിതറിന്‍



ഹാരി പോട്ടര്‍ നോവലുകള്‍ വായിച്ചവരോ, സിനിമകള്‍ കണ്ടവരോ സ്ലിതറിന്‍ എന്ന പേരു മറക്കാനിടയില്ല. ഹാരി പോട്ടറില മാജിക് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളജിലെ നാല് ഹൗസുകളില്‍ ഒന്നാണത്. ഹാരി പോട്ടറിന്‍റ ഹൗസായ ഗ്രിഫിന്‍ഡോര്‍ ഹൗസിന്‍റെ മുഖ്യ എതിരാളികള്‍ കൂടിയാണ് സ്ലിതറിന്‍ എന്ന ഹൗസ്. ഇപ്പോള്‍ അരുണാചലില്‍ കണ്ടത്തിയിരിക്കുന്ന അണലി വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട പാമ്പിന് ഈ സ്ലിതറിൻ എന്ന പേരാണു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു കാരണം സ്ലിതറിൻ ഹൗസിന്‍റെ ചിഹ്നമായ പാമ്പുമായി ഈ അണലിക്കുള്ള സാമ്യമാണ്.

Image Credit: Mirza et al., Zoosystematics and Evolution, 2020

ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള സലാസര്‍ പിറ്റ് വൈപ്പര്‍ എന്ന പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഹാരി പോര്‍ട്ടറിലെ സ്ലിതറിൻ കുടുംബത്തിന്‍റ ഔദ്യോഗിക നിറവും പച്ചയാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണാവുന്ന മറ്റൊരു സാമ്യം. തെളിഞ്ഞ പച്ച നിറമുള്ള ഈ പാമ്പിന്‍റ ശാസ്ത്രീയ നാമം ട്രിമുസേറസ് സാലസര്‍ എന്നതാണ്. ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിലും പിന്നീട് വിളിപ്പേരിലും ഉപയോഗിച്ച സലാസര്‍ എന്നത് സ്ലിതറിൻ കുടുംബത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകരില്‍ ഒരാളായ സലാസര്‍ സ്ലിതറിന്‍ എന്ന മന്ത്രവാദിയുടേതാണ്. ഈ മന്ത്രിവാദിയുടെ പേരാണ് പൂര്‍ണമായും ഈ അണലി വര്‍ഗത്തിനു നല്‍ിയിരിക്കുന്നതും.



പുതിയ ഇനം പാമ്പ്



2019 ജൂണിനും ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയില്‍ അഞ്ചംഗ ഗവേഷക സംഘം നടത്തിയ പര്യവേഷണത്തിലാണ് അരുണാചല്‍ കാടുകളിലെ തെക്ക് കിഴക്കന്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ സീശന്‍ എ. മിശ്ര എന്ന ഗവേഷകന്‍ ഹാരി പോര്‍ട്ടറിന്‍റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പാക്കെ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ ഉള്‍ക്കാട്ടില്‍ നിന്ന് ജൂലൈയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പച്ച നിറമുള്ള രണ്ട് അണലികള്‍ പുതിയ ജീവി വര്‍ഗമാണെന്ന് വ്യക്തമായപ്പോള്‍ എന്തുപേര് നല്‍കണം എന്ന കാര്യത്തില്‍ അധികം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഈ അണലികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പിന്നീട് പരിശോധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തനിക്ക് ഓര്‍മ് വന്ന സ്ലിതറിങ് ഹൗസ് എന്ന വാക്കാണെന്നും സീശന്‍ എ മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

സൂസിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആന്‍ഡി എവല്യൂഷന്‍ എന്ന രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര മാസികയിലാണ് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീരിച്ചത്. ഈ മാസികയില്‍ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിന് പുറമെ സലാസര്‍ സ്ലിതറിന്‍ എന്ന വിളിപ്പേരു കൂടി ഈ അണലികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതും. പച്ച നിറത്തില്‍ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു അണലി വര്‍ഗം കൂടിയുണ്ട് അരുണാചലിലെ കാടുകളില്‍. അവയ്ക്ക് സലാസര്‍ സ്ലിതറിനില്‍ നിന്ന് പുറം കാഴ്ചയില്‍ തന്നെ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായും ആണ്‍ പാമ്പുകളിലാണ് ഈ വ്യത്യാസം കാണാനാകുക. തലയുടെ അടിയില്‍ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കണ്ണിന്‍റെ മുകളില്‍ വരെ നീളുന്ന ഓറഞ്ചോ ചുവപ്പോ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വരയാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം. കൂടാതെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഈ പാമ്പുകളില്‍ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യുൽപാദന അവയവത്തിന്‍റെ നീളത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ഇവയ്ക്കിടയില്‍ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.



ഇന്ത്യന്‍ കാടുകള്‍ കാണാകാഴ്ചകളുടെ കലവറ



അരുണാചല്‍ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയൊട്ടാകയുള്ള കാടുകള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും മഴക്കാടുകള്‍ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങള്‍ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. ഹര്‍ഷല്‍ എസ് ഭോസ്‌ലെ പറയുന്നു. ബോംബെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നാച്വറല്‍ മ്യൂസയത്തിലെ പ്രമുഖ അംഗങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് ഡോ. ഹര്‍ഷല്‍. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യന്‍ കാടുകളിലെ ഉഭയ ജീവികളെ കുറിച്ചും ഇഴജന്തുക്കളെ കുറിച്ചും കാര്യമായ പഠനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട ശേഷം ഇത്തരം പഠനങ്ങള്‍ വളരെ വിരളമായി മാത്രമെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്ന ഇപ്പോഴും ഇഴജന്തുക്കള്‍ പോലുള്ളവയുടെ പഠനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും 1930 ൽ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച പുസ്തകമാണ്.

