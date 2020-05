ഡ്രാഗണ്‍ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ജീവി ഭൂമിയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നു വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ ചൈനീസ് മിത്തുകളിലുള്ള ഈ ജീവികളെ പോലെ രൂപമുള്ള എന്തിനെയും ഡ്രാഗണ്‍ എന്ന പേരു ചേര്‍ത്ത് വിളിയ്ക്കാനാണ് മനുഷ്യര്‍ക്കിഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആറ് ചിറകുകളും, കൂര്‍ത്ത തലയും നീണ്ട വാലുമുള്ള ഈ കടല്‍ ജീവിക്കും ബ്ലൂ ഡ്രാഗണ്‍ അഥവാ നീല ഡ്രാഗണ്‍ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. തിളങ്ങുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള ഈ ജീവികള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കടല്‍ ഒച്ച് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവയാണ്.

അറ്റ്ലാന്‍റിക് സമുദ്രമേഖലയില്‍ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ബ്ലൂ ഡ്രാഗണുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ടെക്സാസ് തീരത്തേക്കെത്തിയതോടെയാണ് ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ ഇവയിലേക്കെത്തിയത്. ടെക്സാസിന് സമീപമുള്ള പാഡ്രെ ദ്വീപിലാണ് ഇവ വലിയ സംഖ്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരു മറൈന്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്ക് കൂടിയായ ഈ മേഖലയില്‍ ഇവയെ കാണാനായി ഇപ്പോള്‍ നിരവധി സന്ദര്‍ശകരും എത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇവയെ കയ്യിലെടുക്കരുതെന്ന് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ട്. കാരണം ഇവയുടെ നഖം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുത്ത് കിട്ടിയാല്‍ ജീവന്‍ പോകുന്ന വേദന ആയിരിക്കും.



ബ്ലൂ ഡ്രാഗണ്‍



ഗ്ലോക്കസ് അറ്റ്ലാന്‍റിക്കസ് എന്നതാണ് ഈ ബ്ലൂ ഡ്രാഗണുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ബ്ലൂ ഡ്രാഗണ്‍ , ഡ്രാഗണ്‍ സ്ലഗ് തുടങ്ങിയ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ജീവികള്‍ ന്യൂഡിബ്രാഞ്ച് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഒച്ചുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പെട്ടവയാണ്. പുറംതോട് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒച്ചുകളുടെ വിഭാഗത്തെയാണ് നഗ്നമായ ഷെല്ലുകള്‍ ഉള്ളവ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ന്യൂഡിബ്രാഞ്ച് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. പൊതുവെ അപകടകാരിയല്ലെങ്കിലും ഈ സമയത്തെ ഇവയുടെ ഭക്ഷണ ശൈലിയാണ് ബ്ലൂ ഡ്രാഗണുകളെ തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും മനുഷ്യര്‍ക്ക് അപകടകാരികളാക്കി മാറ്റുന്നത്.

അതീവ അപകടകാരികളായ പോച്ചുഗീസ് മാന്‍ ഒ വാര്‍ ജെല്ലിഫിഷ് പോലുള്ള വിഷാംശമുള്ള പല ജീവികളെയും ആണ് ഇവ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്. അതിനാല്‍ തന്ന ഇത്തരം ജീവികളില്‍ നിന്നുള്ള വിഷാംശം ഇവയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടും. ഈ വിഷം വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് നഖങ്ങളിലൂടെ ഇവ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവയെ മനുഷ്യര്‍ക്കും അപകടകാരിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. കാഴ്ചയിലുള്ള സൗന്ദര്യം നിമിത്തം ആരെങ്കിലും കയ്യിലെടുത്താല്‍ നഖം കൊണ്ട് ഇവ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന മുറിവലൂടെ വിഷം മനുഷ്യരിലേക്കും അനായായാസമെത്തും.



മനുഷ്യര്‍ക്ക് അതീവ അപകടകരമായ അവസ്ഥ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഇങ്ങനെ നീല ഡ്രാഗണിലൂടെ എത്തുന്ന വിഷത്തിനു സാധിയ്ക്കും. 3 സെന്‍റീമീറ്ററില്‍ താഴെ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഇവയെ കണ്ടാല്‍ അപകടകാരികളാണെന്ന് തോന്നാത്തതിനാല്‍ പലരും കയ്യിലെടുത്ത് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്താറുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്തവണ ഇവയെ കൂട്ടത്തോടെ കാണാന്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്കായി വ്യാപകമായ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ദേശീയ പാര്‍ക്ക് അധികൃതര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.



ഇവയുട ആക്രമണമേറ്റാല്‍ വിഷം എത്തിയ ഭാഗം തടിക്കുകയും നീരു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വൈകാതെ തല ചുറ്റലും, ഛര്‍ദ്ദിയും ശക്തമായ ശരീര വേദനയും. കാഴ്ചക്കുറവും വരെ അനുഭവപ്പെടാം. മറ്റ് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്ളവരാണെങ്കില്‍ ജീവന്‍ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കാന്‍ ഇവയുടെ വിഷത്തിനു കഴിയും. പകല്‍സമയങ്ങളില്‍ ഇവ കടല്‍ ഉപരിതലത്തില്‍ മലര്‍ന്നാണണ് കിടക്കുക. ഇങ്ങന മലര്‍ന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നീല നിറത്തിലുള്ള ഇവയുടെ ശരീരഭാഗം വ്യക്തമായി കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.



പാഡ്രെ മറൈന്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്ക്



അമേരിക്കന്‍ സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയിലെ ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള മേഖലകളില്‍ ഒന്നാണ് പാഡ്രെ മറൈന്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്ക്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അണ്‍ ഡവലപ്ഡ് ബാരിയര്‍ ദ്വീപായാണ് പാഡ്രെ ദ്വീപിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. നീളത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും, ചുറ്റും വലിയൊരു പ്രദേശം മണല്‍ തിട്ടയാല്‍ നിറഞ്ഞതുമായ ദ്വീപുകളെയാണ് ബാരിയര്‍ ദ്വീപുകള്‍എന്നു വിളിക്കുന്നത്. പാഡ്രെ ദ്വീപിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഈ ദ്വീപിന് സ്ഥിരത കൈവന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്വീപിന്‍റെ സമീപത്തുള്ള സമുദ്ര മേഖല ഒട്ടേറെ ജീവികളാല്‍ സമ്പന്നവുമാണ്.

English Summary: Bizarre "Blue Dragon" Sea Slugs Are Washing Up On Texas Coastlines