കാലവര്‍ഷം കേരളത്തിലെത്താന്‍ നാല് ദിവസം വൈകും. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം കേരളത്തില്‍ ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം സാധാരണ നിലയില്‍ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്‍ദ്ദം നാളെ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ജൂണ്‍ ഒന്നിന് കേരളത്തിലെത്തേണ്ട തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം നാല് ദിവസം വൈകി ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ നാല് ദിവസത്തെ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായേക്കാം. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ അന്തമാന്‍ നിക്കോബര്‍ ദ്വീപുകളില്‍ നാളെ മുതല്‍ കാലവര്‍ഷമെത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മാസം 22ന് എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് ആറ് ദിവസം നേരത്തെ ഇവിടെ മഴയെത്തുന്നത്



മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മൂന്നുമതല്‍ ഏഴ് ദിവസം വരെ വൈകി മാത്രമേ മഴലഭിക്കൂ. അതേസമയം ജൂലൈ പതിനാറിനെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന തെക്ക് പ‍‍ടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം ജൂലൈ എട്ടിനെത്തും. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള കാലവര്‍ഷത്തിന്‍റെ പിന്‍വാങ്ങല്‍ ഓക്ടോബര്‍ പതിനഞ്ചിനായിരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവിചിക്കുന്നു.



ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂമര്‍ദം വൈകിട്ടോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. മണിക്കൂറില്‍ 75 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ കാറ്റടിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബാംഗാള്‍, ഓഡിഷ കടലുകളില്‍ മത്സ്യബന്ധനം ഒഴിവാക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നിര്‍ദേശിച്ചു.



