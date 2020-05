മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങളും പല ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതായാലും പ്രകൃതി തന്നെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളിലായി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിലൊന്നാണ് മഞ്ഞുപാളികള്‍. മനുഷ്യരാശി സമീപകാലത്ത് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെ കുറിച്ചും ഭാവിയില്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ മഞ്ഞുപാളികള്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നത്.

ഒഹിയോ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരിയെ കുറിച്ചും, അത് ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തെ കുറിച്ചും ഭാവി തലമുറിയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് വിവരിച്ചത്. ഭാവിയിലെ ഐസ് ആര്‍ക്കിയോളജിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് കോവിഡ് കാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ മതിയാവോളം തെളിവുകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ മഞ്ഞുപാളികളില്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



കോവിഡ് അകറ്റി നിര്‍ത്തിയ വായുലിനീകരണം



കോവിഡ് 19 ബാധയെ തുടര്‍ന്നുള്ള ലോക്ഡൗണില്‍ ഏറ്റവുമധികം മാറ്റമുണ്ടായത് ലോകത്തെ വായുമലിനീകരണ തോതിലാണ്. ലോക്ഡഡൗണ്‍ മൂലം വാഹനങ്ങളും, വ്യവസായശാലകളും, നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ സ്തംഭിച്ചതോടെയാണ് അന്തരീക്ഷ വായു വ്യാപകമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അന്തരീക്ഷ വായുവിലുള്ള ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് ജൈവപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷാവസ്ഥ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മഞ്ഞുപാളികളുടെ പ്രവര്‍ത്തി. ഏതാണ്ട് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലധികം തുടര്‍ച്ചയായി മലിനവസ്തുക്കളില്‍ ഒന്നിനൊന്ന് വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ഈ മഞ്ഞുപാളികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മലിനീകരണം വലിയൊരു പരിധിവരെ വിട്ടുനിന്ന ശുദ്ധവായുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാകും.

മഞ്ഞുപാളികള്‍ വിവരശേഖരം നടത്തുന്നത്



എങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ? എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയില്‍ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും അവയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്? ഇത് അറിയണമെങ്കില്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ശൈത്യകാലത്തുമാണ് ധ്രുവപ്രദേശത്തായാലും പര്‍വത ശിഖരങ്ങളില്‍ ആയാലും മഞ്ഞുപാളികള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന മഞ്ഞുപാളികളിലെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണികകള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. സ്വാഭാവികമായും ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റത്തിന്‍റയും പ്രതിഫലനം അന്തരീക്ഷത്തിലുമുണ്ടാകും എന്നതിനാല്‍, മഞ്ഞുപാളി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ കണികകള്‍ ഭൂമിയിലെ ഓരോ മാറ്റത്തിന്‍റെയും രേഖകള്‍ കൂടിയാണ്.

അതേസമയം വേനലില്‍ ഈ മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉരുകും. എന്നാല്‍ ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഈ കണികകള്‍ ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഒലിച്ചു പോകില്ല. അവ കൂടുതല്‍ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഘനീഭവിച്ച് തന്നെ തുടരും. പ്രത്യേകിച്ചും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളില്‍ മധ്യത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയും പര്‍വത ശിഖരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളവയും. ഇത്തരം കണികകളാണ് സംവത്സരങ്ങള്‍ക്കു ശേഷവും മഞ്ഞു കുഴിച്ചുള്ള പഠനത്തില്‍ മനുഷ്യരാശിയുടെ മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ തന്നെ ചരിത്രം ഒരു പരിധിവരെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്.



മഞ്ഞുപാളികള്‍ പറഞ്ഞു തന്ന ചരിത്രങ്ങള്‍



കോവിഡ് പോലുള്ള മഹാമാരികള്‍ ഭൂമി മുന്‍പും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ പലതിന്‍റെയും ചരിത്രവും, അവ പ്രകൃതിയില്‍ സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റങ്ങളും ഈ മഞ്ഞുപാളികളില്‍ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഉദാഹരണമാണ് യൂറോപ്പിനെ ആകെ ഗ്രസിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെട്ട പ്ലേഗ് രോഗം പടര്‍ന്ന നാളുകള്‍. ഈ പ്ലേഗും തുടര്‍ന്ന് യൂറോപ്പിലെ വ്യാവസായ മേഖലയിലുണ്ടായ തകര്‍ച്ചയുമെല്ലാം മഞ്ഞുപാളികളുടെ പഠനത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നു. രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായ വൈറസുകളുടെ തെളിവുകള്‍ പോലും ഇത്തരത്തില്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. ഇപ്പോഴത്തെ കൊറാണാ വൈറസ് സ്വാഭാവികമായും യൂറോപ്പിലെ ഉയര്‍ന്ന പര്‍വത നിരകളിലോ, സൈബീരിയയിലോ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: The History Of The Pandemic Will Be Written In Ice