14 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിറന്നത് 18 ഡാൽമേഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നെല്ലിയുടേത് പുതിയ റെക്കോർഡ്

ഡാൽമേഷൻ നായകളുടെ ജനനം എപ്പോഴും ഉടമസ്ഥർക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തിനു വക നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ തന്നെ 18 ഡാൽമേഷ്യൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിച്ചാലോ. സന്തോഷവും പതിന്മടങ്ങാവുമല്ലേ. നെല്ലി എന്ന മൂന്നുവയസ്സുകാരി ഡാൽമേഷൻ നായയാണ് ഇത്തരത്തിൽ 18 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.

17 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ നായയുടെ റെക്കോർഡാണ് നെല്ലി ഭേദിച്ചത്. 14 മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രസവമായിരുന്നു നെല്ലിയുടേതെന്ന് ഉടമസ്ഥയായ ലൂസി ക്ലെമന്റ് പറയുന്നു. 10 ആൺ നായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും 8 പെൺ നായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമാണ് നെല്ലിക്ക് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ പ്രസവത്തിൽ ഡാൽമേഷ്യൻ നായകൾക്ക് ശരാശരി 9 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിച്ചതിന്റെ ആശ്ചര്യത്തിലാണ് ലൂസി ക്ലെമന്റ്.



പ്രസവത്തിനിടെ 15 കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേക്കു വന്ന ശേഷം ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെന്നാണ് താൻ കരുതിയതെന്ന് ലൂസി പറയുന്നു. കാരണം അതിനുശേഷം നെല്ലി ഉറങ്ങാനുള്ള ഭാവത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷവും ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു കൂടി നെല്ലി ജന്മം നൽകി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്പംകൂടി വലുതായ ശേഷം ഒന്നിനെ മാത്രം വളർത്തി മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് പുതിയ ഉടമസ്ഥരെ കണ്ടെത്താനാണ് ലൂസിയുടെ തീരുമാനം.



30 വർഷങ്ങളായി നായവളർത്തലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലൂസിക്ക് ഇപ്പോൾ 27 നായകളാണുള്ളത്. നെല്ലിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഓടിക്കളിക്കാൻ യുകെയിലെ പ്രസ്റ്റണിലുള്ള തന്റെ വീടിനകത്തും പുറത്തുമായി ആവശ്യത്തിനു സ്ഥലവും കളിപ്പാട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ലൂസി പറയുന്നു.



English Summary: Dog gives birth to bumper brood of ten males and eight bitches following 14-hour labour