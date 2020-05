‘30 അടി കൂടി വെള്ളം ഉയർന്നാൽ ചെറുതോണി ഡാം തുറന്നേക്കും’; ഇപ്പോൾ 2343.7 അടി വെള്ളം

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടില്‍ 30 അടി വെള്ളം കൂടി ഉയര്‍ന്നാല്‍ ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നതിലെ അവ്യക്തത നീക്കാന്‍ തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുമെന്നും കലക്ട്രേറ്റില്‍ ചേര്‍ന്ന ഡാം സുരക്ഷാ അവലോകന യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു.

2343.7 അടി വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി സംഭരണിയിൽ ഉള്ളത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരമാണിത്. ജലനിരപ്പ് 2373 അടിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നതു സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനിക്കുക. ജലനിരപ്പ് 2373 അടിയിലേറെയെത്തിയാല്‍ മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയില്‍ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും.



മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തില്‍ പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാനാകത്തതാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരാന്‍ കാരണം. വൈദ്യുതി നിലയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത മൂന്ന് ജനറേറ്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നീളും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 20 അടി വെള്ളം ഇപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മൂലമറ്റത്ത് പൂർണതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാകാത്തതാണ് ജലനിരപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ കൂടാൻ കാരണം.



പ്രളയസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ വളരെ നേരത്തേ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റും. ഡാം സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എറണാകുളം കലക്ടറെയും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കും. ആറുകളിലും മറ്റും നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള മാലിന്യനീക്കം ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടില്‍ ജലനിരപ്പിപ്പോള്‍ 113 അടിയാണ് പരമാവധി സംഭരണ ശേഷിയായ 142 അടിയിലെത്തും മുന്‍പ് അണക്കെട്ട് തുറക്കാന്‍ തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും. ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള മാലിന്യ നീക്കം ആരംഭിച്ചു. മുല്ലപ്പെരിയാറൊഴികുന്ന വഴിയിലെ കൈയ്യേറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി,



കേന്ദ്ര വാട്ടർ കമ്മിഷൻ അനുവദിച്ച നിയമം അനുസരിച്ച് ജൂൺ 10 ന് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 2373 അടിയിലെത്തിയാൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തണം എന്നാണ് നയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം 30 ദിവസത്തെ മഴയിലാണ് 2343ൽ നിന്ന് 2373 അടിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 20 ദിവസം തുടർച്ചയായി ശക്തമായ മഴയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് ആലോചിക്കേണ്ടതായി വരികയുള്ളൂ.



English Summary: Decision on opening shutters if water level in Idukki dam touches 2,373ft