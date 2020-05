നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന പേരിലുള്ള വാതകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല്‍, കേട്ടിട്ടുള്ളവര്‍ കുറവായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഈ വാതകത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേരു പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ അറിയും. ലാഫിങ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കില്‍ ചിരി വാതകം. പലപ്പോഴും ദന്ത ഡോക്ടർമാരും ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ പൊലീസ് സമരക്കാര്‍ക്ക് നേരെയുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചിരി വാതകം. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ വാതകം ശ്വസിക്കുന്നവര്‍ അതിന്‍റെ ഫലം നീണ്ട് നില്‍ക്കും വരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണമില്ലാതെ ഇവര്‍ക്ക് സന്തോഷവും അനുഭവപ്പെടും.

അതേസമയം അളവിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളില്‍ ചെന്നാല്‍ മരണത്തിനു പോലും കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്ന ഈ വാതകത്തെ മയക്കു മരുന്നിന്‍റ പട്ടികയില്‍ പെടുത്തി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. എന്തായാലും ആരു വിചാരിച്ചാലും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സംഘം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഉൽപാദകരുണ്ട്. ഈ സംഘമാണ് അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ ഗവേഷക സംഘത്തെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയതും.



വിസര്‍ജ്യത്തിലെ ലഹരി



നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഉൽപാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍. പ്രത്യേകിച്ചും അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ കിങ് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍. ഇവയുടെ കോളനിയുള്ള മേഖലകളില്‍ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിന്‍റ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും അധികമായിരിക്കും. ഇത്തരം ഒരു കോളനിയുടെ സമീപത്തു ചെന്നു പെട്ടതാണ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ക്കു വിനയായത്. പെന്‍ഗ്വിനുകളുടെ വിസര്‍ജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് വലിയ തോതില്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കെത്തുന്നത്.

അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിനും തെക്കേ അമേരിയ്ക്കയ്ക്കും മധ്യത്തില്‍ അറ്റ്ലാന്‍റിക്കില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ജോര്‍ജിയ എന്ന ദ്വീപിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കിങ് പെന്‍ഗ്വിനുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനെത്തിയ സംഘം ചെന്നുപെട്ടത് വലിയൊരു പ്രദേശത്തായി വ്യാപിച്ചു കിടന്ന അവയുടെ വിസർജ്യത്തിന്‍റെ നടുവിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായി ഈ ഗവേഷക സംഘത്തിനു തോന്നിയില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ഏതാണ്ട് 10 മണിക്കൂറോളം പെന്‍ഗ്വിനുകളെ നിരീക്ഷിച്ച് ഇവര്‍ ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചു.



പക്ഷേ ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ഇവര്‍ക്ക് അസ്വസ്ഥതകള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ കിളി പറന്ന് പോയ അവസ്ഥ. ഗവേഷക സംഘത്തിന്‍റ ഈ അനുഭവം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാനിഷ് സയന്‍റിഫിക് സൊസൈറ്റിയും സമാനമായ അര്‍ത്ഥം വരുന്ന കുക്കൂ എന്ന വാക്കാണ് അവരുടെ അനുഭവം വിവരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് വലിയ തോതില്‍ ശ്വസിച്ചതോട ബോധക്കുറവും തലവേദനയും ഛര്‍ദ്ദിക്കാനുള്ള ത്വരയും ഗവേഷകരിലുണ്ടായി.



ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, സംഘത്തിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാകാമെന്നാണ് ആദ്യം സംശയിച്ചത്. ഏതായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ തുടര്‍ന്നതോടെ ഗവേഷക സംഘം അവിടം വിട്ടു. തിരികെ യാത്ര ആരംഭിച്ച് അധികം കഴിയും മുന്‍പ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മാറുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള എന്തോ ആണ് ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഇത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മൂലമാണെന്നു കണ്ടെത്തി.



പെന്‍ഗ്വിനുകളിലെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിനു പിന്നില്‍



എന്തുകൊണ്ടാണ് പെന്‍ഗ്വിനുകളില്‍ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്‍റെ ഉത്തരം ക്രില്ലുകളിലും, മത്സ്യങ്ങളിലുമാണെത്തുന്നത്. വലിയ തോതില്‍ നൈട്രജന്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് മത്സ്യങ്ങളും ക്രില്ലുകളും. ഇവയാണ് പെന്‍ഗ്വിനുകളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. ഇവയെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ജീവികളില്‍ കരയില്‍ വിസജിക്കുന്ന രണ്ട് ജീവികളിലൊന്ന് പെന്‍ഗ്വിനാണ്. മറ്റൊന്ന് സീലുകളാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ സീലുകളുടെ വിസർജ്യത്തിലും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിന്‍റെ അംശമുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ പെന്‍ഗ്വിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സീലുകളുടെ കൂട്ടങ്ങള്‍ ചെറുതായതിനാല്‍ ഇവ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വലിയ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാറില്ലെന്നു മാത്രം.

