അമേരിക്കയിലെ സമതല മേഖലകള്‍ പലപ്പോഴും പൊടിക്കാറ്റുകള്‍ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും രാജ്യത്തിന്‍റെ ആകെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കുകയും, പകുതിയോളം ജനതയുടെ ജീവിതം നിശ്ചലമാക്കുകയും ചെയ്ത പൊടിക്കാറ്റ് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലോകം മുഴുവന്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നേരിട്ട 1930 കളിലായിരുന്നു അത്. 1935 ല്‍ ഉണ്ടായ ഈ പൊടിക്കാറ്റിന്‍റെ ഇരട്ടിയോളം ശക്തിയുള്ള ഒരു പൊടിക്കാറ്റിന്‍റെ ഭീഷണിയിലാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നത്. അതായത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച സാരമായ ആഘാതം വിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ മറ്റൊരു അഗ്നിപരീക്ഷണം കൂടി യുഎസ് നേരിട്ടേക്കാം.

കാരണം, ആഗോളതാപനം



ആഗോള താപനം രൂക്ഷമായതു തന്നെയാണ് അമേരിക്കയെ ഇപ്പോള്‍ പൊടിക്കാറ്റിന്‍റെ ഭീഷണിയില്‍ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1935 ലെ പൊടിക്കാറ്റു പോലും ആഗോളതാപനം മൂലം പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ സൂചനയായിരുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു. അന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം രൂക്ഷമല്ലാത്തതിനാല്‍ നൂറ് വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കലായിരുന്നു അത്തരം ഒരു പൊടിക്കാറ്റിനുള്ള സാധ്യത. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ നാല്‍പ്പതു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു പൊടിക്കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

1930 കൊടും വരള്‍ച്ചയും പൊടിക്കാറ്റും അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമായിരുന്നു എന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സതേണ്‍ ക്യൂന്‍സലന്‍ഡ് സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകനായ ടിം കോവാന്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇനിയങ്ങോട്ട് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ടിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അളവിലുണ്ടായ വർധനവാണ് ഇത്തരം ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താന്‍ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും നേച്ചര്‍ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന തന്‍റെ പഠനത്തില്‍ ടിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.



1930 കളിലെ കൊടും വരള്‍ച്ചയും പൊടിക്കാറ്റുമുണ്ടായ ശേഷം ഇപ്പോള്‍ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടാന്‍ പോവുകയാണ്. വൈകാതെ തന്നെ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഭാസം ഈ മേഖലയില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കും. അതേസമയം ഇതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കനത്ത പൊടിക്കാറ്റ് അമേരിക്കയിലുണ്ടാകാന്‍ ഇത്ര നീണ്ട ഇടവേള വേണ്ടി വരില്ലെന്നും ടിം നടത്തിയ പഠനത്തിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ച ഫ്രെഡറിക് ഓട്ടോയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വെറും കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തമായി മാത്രം ഇനി വരാന്‍ പോകുന്ന പൊടിക്കാറ്റ് കടന്നു പോകില്ല. മറിച്ച് ഈ പൊടിക്കാറ്റും വരള്‍ച്ചയും മേഖലയിലെ കാര്‍ഷിക മേഖലയെ തകര്‍ത്തെറിയും. ഇത് ആഗോള തലത്തില്‍ തന്നെ ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധിക്കിടയാക്കുമെന്നും ഫ്രെഡറിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



മുന്‍കരുതലുകള്‍



വരാനിരിയ്ക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും പുറത്തു കടക്കാന്‍ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ ഈ ദുരന്ത സാധ്യത മുന്നില്‍ കണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ഈ പഠനം പറയുന്നത്. ഇതിന് ദീര്‍ഘ വീക്ഷണത്തോടു കൂടിയ നയങ്ങള്‍ വേണ്ടി വരുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനായി ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാനാകുക അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനായി ഉടന്‍ തന്നെ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഫ്രെഡറിക് ഓട്ടോയും ടിമ്മും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത പഠനത്തിനു മുന്‍പ് ഓട്ടോ നടത്തിയ സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷണത്തിലും സമാനമായ കണ്ടെത്തലുകള്‍ തന്നെയാണുണ്ടായത്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സഹായത്തോടെ നിർമിച്ച വിവിധ കാലാവസ്ഥാ മാതൃകകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓട്ടോ അമേരിക്കന്‍ സമതലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഈ മാതൃകകളും വൈകാതെ ഈ മേഖലയിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന പൊടിക്കാറ്റിനെയും, വരള്‍ച്ചയേയും കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണു നല്‍കിയത്. ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ടിമ്മിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഓട്ടോ നടത്തിയെ പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളും.



