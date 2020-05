കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പെരുകുന്ന പ്രാണികൾ; ആശങ്ക വേണ്ട, അവ വെട്ടുകിളികളല്ല

വയനാട് ജില്ലയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പെരുകുന്ന പ്രാണികൾ വെട്ടുകിളികളല്ലെന്നും പുൽച്ചാടികളാണെന്നും ഗവേഷകർ. പുൽപള്ളി വേലിയമ്പം മേഖലയിൽ വ്യാപകമായിറങ്ങിയ പ്രാണികൾ ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും ഇലകൾ തിന്നുതീർക്കുന്നതു കർഷകരിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പിർഗോമോർഫിഡെ കുടുംബത്തിൽപെട്ട ഓളാർക്കിസ് മിലിയാരിസ് പുൽച്ചാടികളാണു വയനാട്ടിലേതെന്നു പ്രദേശത്തു പഠനം നടത്തിയ ഇന്റർനാഷനൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ(ഐയുസിഎൻ) ഗ്രാസ്ഹോപ്പർ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗം ധനീഷ് ഭാസ്കർ പറയുന്നു.

കോഫി ലോക്കസ്റ്റ് എന്നാണ് സാധാരണയായി വിളിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ഇവ വെട്ടുകിളികളല്ല. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിളകൾക്കു വ്യാപകനാശം വരുത്തുന്ന വെട്ടുകിളികൾ സിസ്റ്റോസർകാ ഗ്രിഗേറിയ ഇനത്തിൽപെടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ, വയനാട്ടിലെ പുൽച്ചാടികൾ വലിയതോതിൽ വിളകൾ തിന്നുതീർക്കാത്തതും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയുമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവയെ തുരത്താൻ കീടനാശിനി തളിക്കേണ്ടതില്ല.



ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു തോട്ടങ്ങളിൽ കൃഷിപ്പണി കുറഞ്ഞതും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതും മൂലം കൂടുതലായി മുട്ടവിരിഞ്ഞുണ്ടായവയാണിവ. കൃഷിപ്പണി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ മണ്ണിൽനിന്ന് പുൽച്ചാടി മുട്ടകൾ പുറത്തുവരികയും അവ ഉറുമ്പുകളും പക്ഷികളും തിന്നു തീർക്കുകയും ചെയ്തേനെ. എന്നാൽ, ലോക്‌‍‍ഡൗണിൽ മണ്ണിളക്കിയുള്ള കൃഷിപ്പണികൾ കുറഞ്ഞത് ഇവയുടെ വംശ വർധനവിനു കാരണമായി.



ജീവിതചക്രത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഇവ ഇലകൾ തിന്നുതീർക്കൂ. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടം വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കു സഞ്ചാരം തുടങ്ങും. പുൽച്ചാടി ഇനത്തിൽപെടുന്ന പല കീടങ്ങളെയും വെട്ടുകിളികളായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തുള്ള 28,500 പുൽച്ചാടി സ്പീഷിസുകളിൽ 500 ഇനങ്ങൾ മാത്രമേ വിളനാശമുണ്ടാക്കൂവെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. അതിൽത്തന്നെ അപകടകാരികൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നത് 50 എണ്ണം മാത്രമാണ്. ഇവയെ കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചു നശിപ്പിച്ചാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഇതിനകം തന്നെ മിക്ക പുൽച്ചാടികളും കാപ്പിച്ചെടികളിൽനിന്നും വാഴകളിൽനിന്നും മാറി തേക്കുമരങ്ങളിലേക്കു ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ടെന്നതും ആശ്വാസകരമാണ്.



