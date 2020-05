എല്ലാം തിന്നൊടുക്കി വെട്ടുകിളിക്കൂട്ടം;. 27 വർഷത്തിനിടയിലെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം

കോവിഡിനു പിന്നാലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കി വെട്ടുകിളി ആക്രമണവും. 27 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ആക്രമണമാണെന്നു കേന്ദ്രകാർഷിക മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള വെട്ടുകിളി മുന്നറിയിപ്പു സംഘടന(എൽഡബ്യുഒ) വിലയിരുത്തി. പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിലെ ജില്ലകളിൽ നിന്നു വെട്ടുകിളിക്കൂട്ടം പഞ്ചാബും യുപിയും കടന്നു മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹിയിലും ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തെക്കു–പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിൽ ഇവ വഴിമാറിപ്പോയെന്നാണു വിശദീകരണം. രാജസ്ഥാനിലെ ഇരുപതും മധ്യപ്രദേശിലെ ഒൻപതും ഗുജറാത്തിലെ രണ്ടും യുപിയിലെ ഒന്നും ജില്ലകളിലായി 47,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ കൃഷി വെട്ടുകിളികൾ നശിപ്പിച്ചെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റിസർച് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ത്രിലോചൻ മോഹപത്ര പറഞ്ഞു. ഗോതമ്പ്, പരിപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ വിളവെടുപ്പു പൂർത്തിയായതിനാൽ കാര്യമായ ആശങ്കയില്ല.

രാത്രി 7 മുതൽ പുലർച്ചെ വരെയുള്ള സമയത്തു കീടനാശിനി പ്രയോഗിച്ചു വെട്ടുകിളികളെ നശിപ്പിക്കണമെന്നാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകുന്ന നിർദേശം. വരൾച്ചയും വിളനാശവുമുള്ള വിദർഭ മേഖലയിലും വെട്ടുകിളിശല്യമുണ്ട്. പ്രതിദിനം 100–150 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ വെട്ടുകിളിക്കൂട്ടത്തിനു സാധിക്കും.



