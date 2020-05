ന്യൂനമർദം വരുന്നു, കാലവർഷം നേരത്തേ പെയ്തു തുടങ്ങും; അഞ്ചുനാള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ

അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപിനു സമീപം 31നകം ന്യൂനമർദം രൂപംകൊള്ളുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ജൂൺ ഒന്നോടെ തുടങ്ങാനിടയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ്. മാലദ്വീപു വരെ കാലവർഷം വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ജൂൺ 5നു കാലവർഷം തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം. അറബിക്കടലിൽ യെമനു സമീപം രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദത്തിനു പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനമർദവും വരുന്നത്.

ഇതു 2 ദിവസത്തിനകം ഒമാൻ തീരത്തേക്കു നീങ്ങുമെന്നാണു പ്രവചനം.കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള തീരത്തു മത്സ്യബന്ധനം പൂർണമായി നിരോധിച്ചു.

തെക്കന്‍ ജില്ലകളിലും മധ്യകേരളത്തിലും കനത്തമഴ . തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം , പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില്‍ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലും ശക്തമായ മഴകിട്ടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം , കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും കനത്തമഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.



