ആഗോളതാപനം വേലി ചാടരുത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. വേലിക്ക് ഇപ്പുറം നിർത്തണമെങ്കിൽ ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമന തോത് കുറച്ചേ തീരൂ എന്നതിനപ്പുറം വേറെ കുറുക്കു വഴികളുമില്ല. പക്ഷേ, ആരൊക്കെ കുറയ്ക്കണം, എത്രകണ്ട് കുറക്കണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകളും കടുംപിടുത്തങ്ങളും കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നതല്ലാതെ പ്രശ്നത്തിന് സ്ഥായിയായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഈയവസരത്തിലാണ്, കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡ് ബഹിർഗമന അംഗീകൃത ആഗോള നിലപാടുകൾക്കനുസൃതമായ നില കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്!!!

ബഹിർഗമന നിരക്ക് താഴ്ന്നു പക്ഷേ തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായ സാഹചര്യത്തിലാണെന്നു മാത്രം. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രത 2020 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 2019 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് 17 ശതമാനത്തോളം താഴ്ന്ന നിലയിലാണെത്തിയത്. അതായത് 1.7 കോടി ടണ്ണോളം പ്രതിദിന ബഹിർഗമനത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. 2006ൽ നിരീക്ഷിച്ച അന്തരീക്ഷ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവിന് തുല്യമാണിത്. (നേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, മെയ് 2020).

എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർ, കാലാവസ്ഥാപരമായ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ തൽപരരായ ഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നിവർ ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം, ബഹിർഗമനം സംബന്ധിച്ച അംഗീകൃത നയ പരിപാടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അവയുടെ ചുവടു പിടിച്ചോ അല്ല ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാർബണ്‍ ശോഷണം സംഭവിച്ചത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോകമൊട്ടാകെ കൈക്കൊണ്ട അടച്ചുപൂട്ടൽ നടപടികൾ, മിക്കവാറും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലെയും പ്രവർത്തന സ്തംഭനം എന്നിവ മൂലമാണ് കാർബൺഡയോക്‌സൈഡ് ബഹിർഗമന തോതിൽ ഇടിവ് ഉണ്ടായത്.

ജീവിതം വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയപ്പോൾ ഊർജ ഉപയോഗത്തിലും കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡ് ബഹിർഗമനത്തിലും പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. വ്യവസായ ശാലകൾ, ഔദ്യോഗിക കാര്യാലയങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവ പരക്കെ അടച്ചിടുകയും അവയുടെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾതന്നെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ, വാഹന ഉപയോഗം, വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളൽ എന്നിവയിൽ പ്രകടമായ കുറവനുഭവപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമഗതാഗത സ്തംഭനം വഴി ആ മേഖലയിലെ ബഹിർഗമന തോതിൽ 75 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായി. റോഡ് ഗതാഗതമാവട്ടെ, ചുരുങ്ങിയപക്ഷം പകുതിയോളം കണ്ട് ചുരുങ്ങുകയോ ചില രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പൂർണമായും നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു.

വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ സമ്പൂർണ്ണ/ഭാഗിക അടച്ചുപൂട്ടൽ മൂലം 2019ൽ നിന്ന് 2020 ലേക്കെത്തിയപ്പോൾ പ്രതിവർഷ ബഹിർഗമനതോതിൽ 4 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ കുറവാണുണ്ടായത്. സമ്പൂർണ സ്തംഭനം നടപ്പിലായ ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ വാഹന ഗതാഗതം വഴി ഉണ്ടാവുമായിരുന്ന ബഹിർഗമനതോതിൽ 43 ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വ്യവസായം(25%), ഊർജ്ജോത്പാദനം (19%)എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ബഹിർഗമന തോതിലും പ്രതിദിനം 44 ശതമാനത്തോളം കുറവ് കാണപ്പെട്ടു. സമ്പൂർണ്ണ സ്തംഭനം ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് വ്യോമഗതാഗതം. ആഗോള ബഹിർഗമനതോതിൽ അത് മൂലമുണ്ടായ കുറവ് 10 ശതമാനത്തോളമായിരുന്നു.

ആഗോള കാർബൺഡയോക്‌സൈഡ് ബഹിർഗമനത്തിന്റെ 97 ശതമാനത്തിനും ഉത്തരവാദികളായ 69 രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ അടച്ചിടൽ സംബന്ധിച്ച നയപരിപാടികൾ വിശകലന വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ, ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ 1048 മില്യൻ ടൺ കാർബൺഡയോക്‌സൈഡിന്റെ ബഹിർഗമന ശോഷണമാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്. അടച്ചിടൽ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർബൺഡയോക്‌സൈഡ് ബഹിർഗമന നിരക്കിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് ഓരോ മേഖലയിലും ഇപ്രകാരമാണ്. ചൈന: 242 മില്യൺ ടൺ (23.9%); യുഎസ്: 207 മില്യൻ ടൺ (31.6%); യൂറോപ്പ്: 123 മില്യൻ ടൺ (11.7%); ഇന്ത്യ: 98 മില്യൻ ടൺ (26%); യുകെ: 18 മില്യൻ ടൺ (30.7%).

ജനങ്ങൾ വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയപ്പോൾ ഗാർഹിക ഉപഭോഗം വഴിയുള്ള ബഹിർഗമന തോതിൽ 2019 നെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിനശരാശരിയിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായി. തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ കൈക്കൊണ്ട നടപടികളുടെ ഫലമായി ബഹിർഗമന ശോഷണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥിതി വിശേഷത്തിന് ഒരു സുസ്ഥിരസ്വഭാവം ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. കാരണം, അടച്ചുപൂട്ടൽ, പ്രവർത്തന സ്തംഭനം എന്നിവ മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മറികടക്കുവാൻ സാധാരണ ശൈലിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ് ഇന്ന് ലോകം. അടച്ചിടൽ കാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം, സ്തംഭന പൂർവ്വാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന്റെ വേഗത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2019നെ അപേക്ഷിച്ച് 2020ൽ പ്രതിവർഷ ബഹിർഗമന തോതിൽ 4 ശതമാനം മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ജൂൺ മധ്യത്തോടെ രോഗവ്യാപന കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലിയിലേക്ക് ലോകം തിരിച്ച്പോകുന്ന പക്ഷം ബഹിർഗമനതോതിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഉദ്ദേശം 4 ശതമാനത്തിലൊതുങ്ങും. എന്നാൽ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ 2020 അവസാനം വരെ തുടരുന്ന പക്ഷം ബഹിർഗമന ശോഷണം 7 ശതമാനം വരെയാകാം. പാരിസ് കാലാവസ്ഥ ഉടമ്പടിയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവശ്യം വേണ്ടിവരുന്നപക്ഷം അപ്രാപ്യമല്ല എന്ന് ഈ അടച്ചിടൽ കാലവും തുടർന്നുണ്ടായ ബഹിർഗമന ശോഷണവും തെളിയിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഒരു താൽക്കാലിക സാഹചര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബഹിർഗമന ശോഷണം ശാശ്വതമല്ല. ഹരിതഊർജ്ജ നയത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം, പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജീവിതശൈലീ പുനഃക്രമീകരണം എന്നിവ അവലംബിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ കാർബൺ ബഹിർഗമന ശോഷണം സ്വാഭാവികമായും ശാശ്വതമായും നടപ്പിൽ വരുത്താനാകൂ.

പാരിസ് കാലാവസ്ഥാഉച്ചകോടിയിൽ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം, ആഗോളതാപനില വർധന രണ്ട് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ തഴെയായി നിലനിർത്തുന്നതിന് ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ പ്രതിവർഷ ബഹിർഗമനം 2.7 ശതമാനം കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. താപവർധന 1.5 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ബഹിർഗമന നിരക്കിൽ പ്രതിവർഷം 7.6 ശതമാനത്തിന്റെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ കുറവിന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ കഴിയില്ല; കാരണം, ഇതിനകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാർബൺ അളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് നാമമാത്രമായ കുറവ് മാത്രമാണ്. തന്നെയുമല്ല, ആഗോള താപനില വർധന നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ബഹിർഗമനശോഷണ തോതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലുമില്ലാത്ത വിധം ചെറിയ അളവുമാണ്.

ഇപ്പോൾ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയിൽ നിന്നുള്ള അതിജീവന തത്രപ്പാടുകളിലാണ്. എന്നാൽ, ഈ അവസ്ഥ മറി കടന്ന് ലോകം വീണ്ടും ഉരുണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും, ആഗോള താപനവും ഡെമോക്‌ളീറ്റസിന്റെ വാൾ പോലെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ തന്നെയുണ്ടാകും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താപനകാരികളെ ചൊൽപടിയിൽ നിർത്താമെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി; പക്ഷെ വേണമെന്ന് വയ്ക്കണം എന്നു മാത്രം.

English Summary: Global carbon emissions dropped an unprecedented 17% during the coronavirus lockdown