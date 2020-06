അറബിക്കടലിൽ തീവ്രന്യൂനമർദം - ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്

തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട അതിശക്ത ന്യൂനമർദത്തിന് പിന്നാലെ ദക്ഷിണ ഗുജറാത്ത്, ഉത്തര മഹാരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഗോവയിലെ പഞ്ചിം തീരത്തു നിന്ന് 280 കിലോമീറ്റർ മാറി മുംബൈയിൽ നിന്ന് 490 കിമീ ദൂരത്താണിപ്പോൾ. നിലവിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനും അതിനു ശേഷമുള്ള 12 മണിക്കൂറിൽ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആയി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

സിസ്റ്റത്തിലെ കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 62 മുതൽ 88 കിമീ വരെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ. സിസ്റ്റത്തിലെ കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 89 മുതൽ 117 കിമീ വരെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ.നിലവിൽ സിസ്റ്റം വടക്ക് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ജൂൺ 3 നോട് കൂടി ഉത്തര മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് തീരത്തെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മഴ സാധ്യത

ജൂൺ 2 ന് ന്യൂനമർദത്തിന്റെ സ്വാധീനം മൂലവും കാലവർഷം എത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജൂൺ 2 ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയും (24 മണിക്കൂറിൽ 115 mm മുതൽ 204 mm വരെ മഴ) ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയുടെ സാധ്യതയുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ജൂൺ 2 ന് 'യെലോ' അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ അതിപ്രക്ഷുബ്ധമായി തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള തീരങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തീരദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. .ന്യൂനമർദത്തിന്റെ വികാസവും സഞ്ചാരവും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

അറബിക്കടൽ അതിപ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാൽ കേരള തീരത്ത് നിന്നുള്ള മൽസ്യ ബന്ധനത്തിന് പൂർണ നിരോധനം തുടരുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല.

English Summary: Depression in Arabian Sea to intensify into severe cyclonic storm