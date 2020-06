ഭൂമിയുടെ ഇന്നോളമുള്ള ചരിത്രത്തില്‍ അഞ്ച് കൂട്ട വംശനാശങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം തന്ന അക്കാലത്ത് ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജീവിവര്‍ഗങ്ങളെയും ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് തുടച്ച് മാറ്റിയ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്. ഭൂമിയുടെ ജൈവവ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ദുരന്തങ്ങള്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ പോന്നവ. ഈ കൂട്ടവംശനാശങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയില്‍ വ്യാപകമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ച പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. ചിലത് ഭൗമോപരിതലത്തില്‍ തന്നെയുണ്ടായ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ ആണെങ്കില്‍ ചിലത് ഉല്‍ക്കകളുടെ പതനം പോലെ ഭൂമിക്കു പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്.

അതേസമയം ഈ അഞ്ച് കൂട്ടവംശനാശങ്ങളില്‍ വച്ച് ഗവേഷകരെ ഏറ്റവുമധികം കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട്. ഇതുവരെ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കാര്യമായ ഒരു തെളിവും കൊടുക്കാതെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ വംശനാശം തന്നെയാണ് അഞ്ചെണ്ണത്തിലും വച്ച് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായതും കൂടുതല്‍ കാലം നീണ്ടു നിന്നതും. ഏതാണ്ട് 36 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ലേറ്റ് ഡെവോണിയന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ കൂട്ടവംശനാശം നടന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വലിയ ഉല്‍ക്കാ പതനമോ, വലിയ അളവിലുള്ള അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനമോ ഉണ്ടായതായി തെളിവില്ല.



വംശനാശവും അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും



ഒരു ഹിമയുഗത്തിന്‍റെ അവസാനത്തിലാണ് ലേറ്റ് ഡെവോണിയന്‍ കാലഘട്ടത്തിനു തുടക്കമായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഹിമയുഗത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയില്‍ അന്തരീക്ഷ താപനില ക്രമേണ ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ ഈ മാറ്റം ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടവംശനാശത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കു നയിക്കില്ല എന്നുറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകരുട ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലേക്കു പതിച്ച അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ അളവിലുണ്ടായ വർധനവാണ് ഈ മാറ്റം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ അളവില്‍ ഈ മാറ്റമുണ്ടായതെന്നതിന് പിന്നാലെയായി ഗവേഷകരുടെ അന്വേഷണം. ഇതാണ് ഓസോണ്‍ പാളികളിലുണ്ടായ വിള്ളലാണ് അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ വലിയ അളവിലുള്ള കടന്നുവരവിന് കാരണമായതെന്ന കണ്ടെത്തലിലേക്ക് ഗവേഷകരെ എത്തിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ വിള്ളല്‍ അത്ര വലുതായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഗവേഷകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. താരതമ്യേന ചെറിയ അളവിലുള്ള ഈ വിള്ളലില്‍ നിന്നാണ് ഇത്ര വലിയ അളവിലുള്ള അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികള്‍ എത്തിയത് എന്നതിനെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയുമായാണ് ഗവേഷകര്‍ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.



ഹിമയുഗം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ടര കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ ലേറ്റ് ഡെവോണിയന്‍ കാലഘട്ടം നീണ്ടുനിന്നു എന്നാണു കരുതുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഭൂമിയില്‍ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവിവര്‍ഗങ്ങളില്‍ 85 ശതമാനത്തിനും വംശനാശം സംഭവിച്ചുവെന്നാണ്ുകരുതുന്നത്. ജീവികള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളിലും കാര്യമായ ആഘാതം ഈ കാലഘട്ടം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ നാശം നേരിട്ട പല ചെടികളുടെയും ഫോസിലുകള്‍ ഗവേഷകര്‍ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇവയില്‍ ഗവേഷകര്‍ പഠനവും തുടരുകയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ചെടികളില്‍ വ്യാപകമായ നാശമുണ്ടായതും ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ കണ്ണകളിലുണ്ടായ വിള്ളല്‍ മൂലം നിരവധി ജീവികളുടെ നിലനില്‍പ്പിനെ ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.



ഓസോണ്‍ ദുര്‍ബലമായതെങ്ങനെ ?



ഓസോണ്‍ പാളി ദുര്‍ബലമായത് വഴിയാകും അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികള്‍ ഉള്ളിലെത്തിയതെന്നുള്ള നിഗമനത്തില്‍ ഗവേഷകര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നു. എന്താണ് ഓസോണ്‍ പാളികള്‍ ദുര്‍ബലമാകാന്‍ കാരണം ? ഇതിനുള്ള കാരണമായി ശാസ്ത്രലോകം കരുതുന്നത് ഹിമയുഗത്തിന് ശേഷമുള്ള താപനിലാ വർധനവ് തന്നെയാണ്. താപനില ക്രമേണ വർധിച്ചതോടെ അതിന് അനുസൃതമായി അന്തരീക്ഷത്തിലെ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാര്‍ബണുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളുടെ അളവും വർധിച്ചു. ഈ വാതകങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണ് വൈകാത ഓസോണ്‍ പാളിയെ ദുര്‍ബലമാക്കിയതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

ലേറ്റ് ഡെവോണിയന്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ ഓസോണ്‍ ദുര്‍ബലപ്പെടലും ഇപ്പോള്‍ ഓസോണ്‍ പാളി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. ഇപ്പോള്‍ ഓസോണ്‍ പാളിയുടെ നില മെച്ചപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന കാട്ടുതീയും, ഉയരുന്ന താപനിലയും വീണ്ടും ഓസോണ്‍ പാളിയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം നേരത്തെ തന്നെ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങന സംഭവിച്ചാല്‍ ഭൂമിയില്‍ ഇതുവരെയുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വംശനാശത്തിന് കാരണമായ സാഹചര്യത്തിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷം വീണ്ടും രൂപപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് അവര്‍ ഭയപ്പെടുന്നതും.



