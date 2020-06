വീഴുന്നിടത്തു താഴട്ടേ മഴ, കരുതാം ഓരോ തുള്ളിയും കരുതലോടെ

വർഷ മേഘങ്ങൾ തൻ ഉടൽ ഉടഞ്ഞു ഭൂമിമേൽ ദാഹം അകറ്റാൻ പുണ്യമായി എത്തും കാല വർഷമേ സു സ്വാഗതം...മഴയുടെ സ്വന്തം നാടും മൺസൂണിന്റെ കവാടവുമായ കേരളത്തിൽ പ്രതിവർഷം മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം ലിറ്റർ വരെ മഴ പെയ്തു വീഴുന്നു. ഓരോ ആയിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഒരു മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ ശരാശരി മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ലിറ്റർ മഴവെള്ളമാണ് ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്നത്. പത്തു സെന്റ്‌ വയൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ലിറ്റർ മഴയെ ഉൾക്കൊള്ളും . നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു ഒരു കോടിയിൽ പരം കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ടെറസും ഓടിട്ടതുമാണ്. മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണത്തിന് കേരളത്തിൽ വലിയ സാധ്യതയാണ് ഏതെല്ലാം കൂടി നൽകുന്നത് .

പുരപ്പുറങ്ങളിൽ വീഴുന്ന മഴവെള്ളത്തെ വിവിധ രൂപത്തിൽ സംഭരിച്ചും സംരക്ഷിച്ചും കൂടുതൽ ജലസമൃദ്ധിയും ജല ശുദ്ധിയും നേടാവുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മഴവെള്ളം ശുദ്ധമാണ്. അവയെ കരുതുവാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളും മാതൃകകളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഓടുന്ന വെള്ളത്തെ നടത്തിയും നടക്കുന്നവയെ നിറുത്തിയും നിൽക്കുന്നവയെ ഇരുത്തിയും ഇരിക്കുന്നവയെ കിടത്തിയും കിടക്കുന്നവയെ ഉറക്കിയും നീരൊഴുക്ക് വേഗത കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ജല സംരക്ഷണത്തിന്റെയും മഴ വെള്ള സംഭരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം . തൽസ്ഥല മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണമാണ് നടക്കേണ്ടത്,. വീഴുന്നിടത്തു താഴട്ടേ മഴ എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രമാണം.



മഴവെള്ളത്തെ കരുതുവാൻ മണ്ണും പുരയിടങ്ങളും പറമ്പുകളും എല്ലാം തയ്യാറാക്കേണ്ട കാലമാണ് മുന്നിൽ ഉള്ളത്. വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിന്റെ വേഗത കുറച്ചു പരമാവധി ഭൂഗർഭത്തിലേക്കയയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം . ഇതിലൂടെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ഭൂജലനിരപ്പ് കൂടുമെന്നു മാത്രമല്ല. വെള്ളക്കെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒരു പരിധി വരെ പ്രളയവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.



മഴവെള്ള സംഭരണത്തിനായി ഒരുപാടു സാങ്കേതിക രീതികൾ നിലവിലുണ്ട്. കൃത്രിമ ടാങ്കുകൾ നിർമിച്ചും കിണറുകൾ മഴ വെള്ളത്താൽ നിറച്ചും കൂടുത ജലം കരുതുവാൻ കഴിയും. വരാനിരിക്കുന്ന വേനലുകളുടെ വറുതികളെ വരുതിയിലാക്കുവാൻ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. പെയ്തൊഴിയുന്ന ഓരോ തുള്ളിയും നാടിന്റെയും നാട്ടാരുടേയും ദാഹനീരാണ്. ഇന്നിന്റെ മഴയാണ് നാളെകളിലെ നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം, കരുതാം ഓരോ തുള്ളിയും കരുതലോടെ. കഴിയുന്നത്ര. കഴിയുന്നിടത്തൊക്കെ.



സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾക്ക്: 9847547881



English Summary: Kerala to Use Rainwater Harvesting to Chase the Monsoon