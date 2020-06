ജൈവവ്യവസ്ഥ തകിടം മറിയുന്നു, അതിജീവന വ്യഗ്രതയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ; നേരിടേണ്ടി വരിക കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളിലൂടെ ലോകം കടന്നുപോകുകയായിരുന്നു. ആമസോണ‍ിലെ ഇടതൂർന്ന മഴക്കാടുകൾ കത്തിയടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുപാളികൾ അതിവേഗം ഉരുകുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീടിനു തീപിടിച്ചെന്നും പ്രതീക്ഷയേക്കാളും നമുക്കു വേണ്ടത് പ്രവർത്തിയാണെന്നും ഉശിരോടെ പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗ് എന്ന സ്വീഡിഷ് പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾക്കു ലോകം കാതോർക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ലോകത്തെ സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് സംഭവിച്ചത്.

ആഗോളതാപനമെന്നതു പോലെ ഒരു പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നമായി വേണം ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെയും മനസ്സിലാക്കാൻ‌. ആന്ത്രോപ്പോസീനെന്ന മനുഷ്യനിർമിത ഭൗമയുഗത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിക്കുന്ന കെടുതികളിലൊന്നാണ്, പകർച്ചവ്യാധികളുടെവ്യാപനം. ഭൂമിയുടെ ജൈവവ്യവസ്ഥ തകിടം മറിയുമ്പോൾ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ പ്രകമ്പനങ്ങളുണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ആമസോണിലെ വനനശീകരണത്തിന്റെ തോത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മലേറിയയും വർധിക്കുന്നെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. മരങ്ങൾ മുറിയുമ്പോൾ കൊതുകിനു കൂത്താടാൻ ഇടമുണ്ടാകുന്നു. മറ്റു ജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുമ്പോൾ പാരിസ്ഥിതികമായ പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിന്റെ കണ്ണികളാണ് മുറിയുന്നത്.



എബോളയ്ക്കും ലൈം രോഗത്തിനുമെല്ലാം പിന്നിൽ വനനശീകരണവും സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ ഇല്ലാതാകലുമാണ്. ഇന്നുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളിൽ 60 ശതമാനവും ജന്തുജന്യമാണ്. അതിൽ 70 ശതമാനവും വന്യജീവികളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ജീവികളുടെ വംശനാശത്തിന് അനുസരിച്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ മനുഷ്യരിലേക്കെത്താനുള്ള സാധ്യതയും വേഗവും കൂടും. കയ്യേറ്റങ്ങളാലോ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളാലോ വവ്വാലുകളുടെ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നെന്ന് കരുതുക. അവയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിലുള്ള അകലം കുറയുന്നു. വവ്വാലുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ മറ്റ് ഒട്ടേറെ ജന്തുജാലങ്ങളുണ്ട്. രോഗാണുക്കളെ വഹിക്കത്തക്ക പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളവയാണ് ഇവയിൽ ഏറെയും. ഈ ജീവികൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് രോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ആക്കം കൂടുന്നു. 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വന്യജീവികളുടെ 60 ശതമാനത്തിൽ അധികവും ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രതിസന്ധി ഇനി രൂക്ഷമാകുകയേ ഉള്ളൂ.

പകർച്ചവ്യാധികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിനു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു വൈറസ് എത്തും. മനുഷ്യരെപ്പോലെ അതിജീവനവ്യഗ്രതയിലാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളായ രോഗാണുക്കളും. പരിണാമത്തിന്റെ പല പടവുകൾ അതിവേഗം ചാടിക്കടന്ന് അവർ പല രൂപങ്ങളെടുക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിരന്തരപരിണാമത്തിലേക്ക് ആ സൂക്ഷ്മജീവികളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതിജീവനത്തിന്റെ അപായമണിയെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് അവർ. ‘ദൈവം ലോകവുമായി പകിട കളിക്കാറുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ’ തയാറാകാതിരുന്ന ഐൻസ്റ്റൈന്റെ വാക്കുകളെ പൂരിപ്പിച്ചത് പാരിസ്ഥിതിക ചരിത്രകാരനായ ജോൺ ആർ. മക്നീലാണ്: ‘മാനവരാശി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രഹവുമായി പകിടകളി തുടങ്ങി. പക്ഷേ, എല്ലാ നിയമങ്ങളും അറിയാതെയായിരുന്നു കളിയെന്നു മാത്രം’. നീതിയും നെറിയുമില്ലാത്ത കളികളുടെ ഫലമാണ് ഇന്നു വ്യാധികളായി തേടിയെത്തുന്നത്.



അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു പുറംതള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ മുഴുവൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു അദ്ഭുത വിദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആഗോളതാപനത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടാമായിരുന്നു. ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെപ്പോലുള്ളവർ അത്തരമൊരു സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാൻ വൻ തുക മുടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉടനൊന്നും അതു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ‘കാർബൺ മുക്ത കിനാശേരി’യെന്ന സങ്കൽപത്തെ വക്ലാവ് സ്മില്ലിനെപ്പോലുള്ള വിദഗ്ധർ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാരിസ് ഉടമ്പടി പാലിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കൽക്കരി 7 ബില്യൻ ടണ്ണിൽ നിന്ന് 3 ടൺ ആയി കുറയണം. എണ്ണയാകട്ടെ 2 ബില്യൻ ടൺ കുറയ്ക്കണം. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പലതും കാർബൺ പാദമുദ്ര കുറയ്ക്കുന്നതിനു പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ട്രംപും പുടിനും ഷ‍ീ ജിൻ പിങ്ങുമെല്ലാം അക്കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ട്.



കാർബൺ പുറംതള്ളുന്നത് 30 വർഷം കൊണ്ട് പകുതിയായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലേ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാകൂ. ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ ഓരോ മേഖലയിലും എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് പാരിസ് ഉടമ്പടിയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ആരും അതിനു കാതുകൊടുക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. ചൈനയിൽ കൽക്കരി ഉപഭോഗം കൂടി വരികയാണ്. പുതിയ ഖനികൾക്ക് കണ്ണുംപൂട്ടിയാണ് അവിടെ സർക്കാർ അനുമതി നൽകുന്നത്. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അധികം മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല.



ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഏറ്റവും തീവ്രമായി അനുഭവപ്പെടുക ഏഷ്യയിലാണെന്ന് അമിതാവ് ഘോഷ് ‘ദ് ഗ്രേറ്റ് ഡിറേഞ്ച്മെന്റ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കുന്നു. ജനസാന്ദ്രതയേറിയതുകൊണ്ടുതന്നെ ബംഗാൾ ഡെൽറ്റയിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ വൻ നാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭോല ചുഴലിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ലക്ഷങ്ങളാണ്. താപനില ഒരൊറ്റ ഡിഗ്രി ഉയർന്നാൽത്തന്നെ അതു പരിസ്ഥിതിയിൽ മാത്രമല്ല, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും വൻ നാശമുണ്ടാക്കും. ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ചെന്നൈ, സൂറത്ത്, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ നഗരങ്ങളെ കടൽ വിഴുങ്ങിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തര പ്രളയങ്ങളിൽ മുങ്ങിയേക്കാം. പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ തന്നെ കാരണം.



പാരിസ്ഥിതികനീതി പുലരുന്ന സുസ്ഥിത വികസനമാതൃകകളിലേക്കു കഴിവതും വേഗം മാറുകയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജത്തിലേക്കും പ്രാദേശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങാൻ സമയമായി. കാർബൺ പുറംതള്ളുന്നതു പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. കോൺക്രീറ്റ് മരുപ്പറമ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പച്ചത്തുരുത്തുകളെ തുരത്തിയോടിക്കാതിരിക്കുക. അനിയന്ത്രിതമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വലിയ പദ്ധതികളും മാത്രമാണു വികസനമെന്ന ധാരണ തിരുത്തണം; ‘ചെറുതാണ് ചേതോഹരം’ എന്ന് ഇ.എഫ്. ഷൂമാക്കർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലെ. വികസനത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യമാതൃക പരിചയപ്പെടുത്താൻ ബർമയിലേക്കു പോയ അദ്ദേഹം ‘ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്സു’മായാണ് മടങ്ങിവന്നത്. ‘ദ് അൺ ഇൻഹാബിറ്റബിൾ എർത്ത്: എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യവരിയായി ഡേവിഡ് വാലസ് വെൽസ് എഴുതി: ‘It is worse, much worse, than you think. കോവിഡനന്തര ലോകത്ത് ഈ വരി കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. പാരിസ്ഥിതിക വിവേകം കൊണ്ടുവേണം നമുക്ക് ഈ കഷ്ടദിനങ്ങൾ കടക്കുവാൻ.



