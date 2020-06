നായകളെ കൊല്ലുന്ന വിഷത്തവളകൾ പെരുകുന്നു; ഉടമകൾ ആശങ്കയിൽ!

തെക്കൻ ഫ്ലോറിഡയിലെ നായകളുടെ ഉടമസ്ഥരെല്ലാം ആശങ്കയിലാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തു നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന തവളകളാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പേടിസ്വപ്നം. കനത്ത മഴയ്ക്കു ശേഷം മാളങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടുന്ന വിഷത്തവളകളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി പെരുകുകയാണ്.

പ്രജനനം നടത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സമയമയതിനാലാണ് ഇവ കൂടുതലായും പുറത്തേക്കെത്തുന്നത്. ഇരുണ്ട നിറത്തിൽ 6 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ വരെ വളരുന്ന വിഷത്തവളകളുടെ കണ്ണിനു പുറകിലായി മാരകമായ വിഷം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്. തവളകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ അവയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നായകൾ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ നക്കുകയോ കടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ഹൃദയത്തിൻറെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായേക്കാം.

കെയിൻ ടോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഇനം തവകളുടെ വിഷം മനുഷ്യർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. മധ്യ അമേരിക്കയ്ക്കും തെക്കേ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. 1930 നും1950 നും ഇടയിൽ കാർഷിക വിളകൾക്ക്‌ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് കെയിൻ ടോഡുകളെ ഫ്ലോറിഡയിൽ എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് അവ പെറ്റുപെരുകി. കൃഷിയിടങ്ങളിലും നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും ചതുപ്പു നിലങ്ങളിലുമെല്ലാം ഈ തവളകൾ മാളങ്ങളൊരുക്കാറുണ്ട്.

തെക്കൻ ഫ്ലോറിഡയിൽ കനത്ത മഴയാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്. വേനൽക്കാലവും താരതമ്യേന ചൂടു കുറഞ്ഞതാവുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ഇതോടെ വിഷത്തവളകൾ കൂടുതലായി പെറ്റുപെരുകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിഷത്തവളകളെ തിരിച്ചറിയാനായാൽ അവയെ ജനങ്ങൾ തന്നെ കൊന്നു കളയണമെന്ന നിർദേശമാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നത്.ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് പുറമേ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കെയിൻ ടോഡുകളിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മറ്റിനത്തിൽപ്പെട്ട തവളകളെയും വിഷ തവളകൾ ഭക്ഷണം ആക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

