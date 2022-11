കണ്ണില്‍ കണ്ടതെല്ലാം തിന്നു തീര്‍ക്കും, അധിനിവേശ തവളകളുടേത് അടങ്ങാത്ത വിശപ്പ്; മുന്നറിയിപ്പ്!

Spotted-thighed frog by name, spotted-thighed frog by nature. UniSA/Christine Taylor

മാംസാഹാരികളായായ ഒരു തവള വര്‍ഗമാണ് ദക്ഷിണ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ വ്യാപമായി നാശം വിതയ്ക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിനു തന്നെ ഈ അധിനിവേശ തവളകളുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ ഭീഷണിയായിരിക്കുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ഈ തവള വര്‍ഗം എപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടേക്കെത്തിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഏതായാലും {{{content}}} Register Free Existing user? Sign in {{{content}}} മാംസാഹാരികളായായ ഒരു തവള വര്‍ഗമാണ് ദക്ഷിണ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ വ്യാപമായി നാശം വിതയ്ക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിനു തന്നെ ഈ അധിനിവേശ തവളകളുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ ഭീഷണിയായിരിക്കുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ഈ തവള വര്‍ഗം എപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടേക്കെത്തിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഏതായാലും {{{content}}} SUBSCRIBE NOW Premium Stories

Ad Lite Experience

Unlimited Access

E-Paper Access {{{content}}} മാംസാഹാരികളായായ ഒരു തവള വര്‍ഗമാണ് ദക്ഷിണ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ വ്യാപമായി നാശം വിതയ്ക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിനു തന്നെ ഈ അധിനിവേശ തവളകളുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ ഭീഷണിയായിരിക്കുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ഈ തവള വര്‍ഗം എപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടേക്കെത്തിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഏതായാലും കൂട്ടമായെത്തി കണ്ണില്‍ കണ്ടതിനെയെല്ലാം തിന്നു തീര്‍ക്കുന്ന ഇവയുടെ നശീകരണ സ്വാഭാവം ഇപ്പോഴാണ് ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. തെക്കന്‍ ഓസ്ട്രിലേയയിലെ ഐറി മുതല്‍ അഡിലൈഡ് വരെയുള്ള മേഖലയിലാണ് ഇവ മൂലമുണ്ടായ നശീകരണം ഏറ്റവുമധികം ആഘാതം ഏല്‍പ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ലിറ്റോളിയ സൈക്കോളിനിഷ്യ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ഈ തവളകളുടെ പ്രധാന അടയാളം അവയുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള പച്ച നിറത്തിലെ പുള്ളിക്കുത്തുകളാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഈ തവളകള്‍ വ്യാപകമായ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന തെക്കന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഇവയെത്തിയത് പടിഞ്ഞാറന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നിന്നാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം പടിഞ്ഞാറന്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഇവ എങ്ങനെയെത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകര്‍ക്ക് ധാരണയില്ല. ആ മേഖലയില്‍ ഈ തവള വര്‍ഗം തെക്കന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികക്ക് സമാനമായ ഒന്നിനു കാരണമായില്ലെന്നതും കൗതുകകരമാണ്.

ഈ തവളകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നിനെയും വെറുതെ വിടാതെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഇവയുട ശീലമാണെന്ന് ഗവേഷകനായ ക്രിസ്റ്റിന്‍ ടെയ്‌ലര്‍ പറയുന്നു. തെക്കന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഈ തവളകളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും, അവ ജൈവ വൈവിധ്യത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതത്ത കുറിച്ചും ആദ്യമായി പഠനം നടത്തുന്നത് ക്രിസ്റ്റിന്‍ ടെയ്‌ലറാണ്. ഒരു അധിനിവേശ ജീവി ഒരു മേഖലയിലെ സ്വാഭാവികതയ്ക്കേല്‍പ്പിക്കുന്ന ആഘാതത്തിന്‍റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് തെക്കന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ ഈ തവളകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ചെറു ജീവികളെയാണ് ഈ തവളകള്‍ ഭക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവയുടെ ഈ ശീലം സസ്തനികളും, പക്ഷികളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവികളുടെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നു.

ഈ തവളകളുടെ ഭക്ഷ്യരീതി തിരിച്ചറിയാനായി ഇവയുടെ വയറ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍ ചെയ്തത്. 76 തവളകളെ ഇതിനായി ഗവേഷകര്‍ പഠനവിധേമാക്കി. ഒരു തവളയുട വയറ്റില്‍ പരിശോധനാ സമയത്ത് ശരാശരി 6 ജീവികള വീതം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഏതാണ്ട് 200 ല്‍ അധികം വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ചെറു പ്രാണികളെ ഈ തവളകള്‍ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ക്ക് ഈ പഠനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായത്. ഇതില്‍ 60 ശതമാനവും പുല്‍ച്ചാടികളും, ചീവിടും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ബീറ്റില്‍സ് വര്‍ഗത്തില്‍ നിന്നാണ്. കൂടാതെ ചിലന്തികളും, ചെറു എലികളും, ചെറു തവളകള്‍ പോലും ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഇതാദ്യമായല്ല അധിനിവേശ ജീവികള്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജൈവ സമ്പത്തിനു ഭീഷണിയാകുന്നത്. മുന്‍പ് ഒരു തവള തന്നെയും വ്യാപകമായി പെറ്റു പെരുകി ഓസ്ട്രിലയയിലെ പ്രാദേശിക ജൈവവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായിരുന്നു. ടോഡ് ഇനത്തില്‍ പെട്ട തവളകള്‍ 1930 കളിലാണ് ഓസ്ട്രിലേയയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വലിയ ഭീഷണിയുയര്‍ത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവയുടെ അംഗസംഖ്യ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും പല വര്‍ഷങ്ങളിലും ടോഡ് തവളകല്‍ പ്രാദേശികമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൂട്ടത്തോടെ എത്താറുണ്ട്. ടോഡ് തവളകളെ നേരിട്ടതിന് സമാനമായ രീതിയില്‍ ഈ പുള്ളിക്കുത്തുള്ള തവളകളെയും നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്നതാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത്.

പടിഞ്ഞാറന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 2000 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ തവളകള്‍ ഇപ്പോള്‍ തെക്കന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടത്തെ അനുകൂല കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കുത്തുള്ള തവളകള്‍ തെക്കന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ പെറ്റു പെരുകാന്‍ കാരണമായിരിക്കുന്നതും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇവ കനത്ത ആഘാതം തന്നെ ആ മേഖലയിലെ ജൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വൈകാതെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തില്‍ തന്നെയും ഏല്‍പ്പിച്ചേക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

English Summary: "Eating Machine" Frogs Is Devastating Ecosystems In Southern Australia