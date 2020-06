അമേരിക്കയിലെ യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്ക് രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തമായ മരുഭൂമേഖലയും, വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രവുമാണ്. മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ അപൂര്‍വ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ പാര്‍ക്ക്. യെല്ലോസ്റ്റോണിന്‍റ വിചിത്രവും വേറിട്ടതുമായ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഒന്നു കൂടി ചേര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ യെല്ലോ സ്റ്റോണ്‍ പാര്‍ക്കിന്‍റെ ഒരു മേഖലയില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടത് 12 ഭൂചലനങ്ങളാണ്.

24 മണിക്കൂറിനിടെ മേഖലയിലുണ്ടായത് 12 ഭൂചലനങ്ങളാണെങ്കില്‍ 1 മാസത്തിനിടെ ഇവിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 34 ഭൂചലനങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഭൂചലനം പോലും റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 3.1 ആഘാതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ പുറമേക്ക് ഈ ഭൂചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഹോട്ട് വാട്ടര്‍ സപ്രിങ്ങുകളുള്‍പ്പെടെ ഭൂഗര്‍ഭവുമായി നേരിട്ട് ഭൗമോപരിതലത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പല പ്രതിഭാസങ്ങളും യെല്ലോസ്റ്റോണിലുണ്ട്. ഇവയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ഈ തുടര്‍ ഭൂചലനങ്ങള്‍ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കാത്തിരുന്നേ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ.



അമേരിക്കയിലെ കലിഫോര്‍ണിയ, മോണ്ടാന തുടങ്ങിയ പ്രവിശ്യകളിലായാണ് യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ഇതില്‍ മോണ്ടാന പ്രവിശ്യയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വെസ്റ്റ് യെല്ലോസ്റ്റോണിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ 1.6 റിക്ടര്‍ സ്കകെയില്‍ മുതല്‍ 3.1 വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനങ്ങളെല്ലാം തന്ന ഉണ്ടായത് ഭൂനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 4.8 കിലോമീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



3 മാസത്തിനിടെ 3000 ഭൂചലനങ്ങള്‍



24 മണിക്കൂറിനിടെ 12 ഭൂചലനങ്ങള്‍ എന്നത് അദ്ഭുതമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്നാല്‍ യെല്ലോസ്റ്റോണിന്‍റെ ചരിത്രം അറിയാവുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് ഒരു അത്യപൂര്‍വ സംഭവമായി തോന്നില്ല. കാരണം 1985 ല്‍ ഇവിടെ 3 മാസത്തിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തയത് 3000 ഭൂചലനങ്ങളാണ്. ഇവയും യെല്ലോ സ്റ്റോണിന്‍റെ വടക്കുകിഴക്ക് മേഖലയിലായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഭൗമചലന സാധ്യതയേറിയ മേഖലയും യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ തന്നെയാണ്. വര്‍ഷത്തില്‍ 700 മുതല്‍ 3000 ഭൂചലനങ്ങള്‍ വരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മേഖലയില്‍ സാധാരണമാണ്.

യെല്ലോസ്റ്റോണിലെ അഗ്നിപര്‍വതം



അമേരിക്കയിലെ 3 സൂപ്പര്‍ വോള്‍ക്കാനോകളില്‍ ഒന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ സ്റ്റോണിലാണ്. ഈ അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്‍റ അന്തര്‍ഭാഗത്തെ ചലനങ്ങളും മേഖലയിലെ തുടര്‍ ഭൂചലനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. അതേസമയം ഈ അഗ്നിപര്‍വതം ഉടനെ സജീവമാകില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. അടുത്ത ആയിരം വര്‍ഷത്തേക്കെങ്കിലും അഗ്നിപര്‍വതം നിര്‍ജീവാവസ്ഥയില്‍ തുടരും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പാണ് ഈ അഗ്നിപര്‍വതം ഇതിനു മുന്‍പ് സജീവമായത്.

