ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായു ദാ ഇവിടെയുണ്ട്

ലോകമൊന്നാകെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയാണ് വായു മലിനീകരണം.കൊറോണ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം മൂലം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ദീർഘകാലമായി ലോക്ഡൗണിൽ തുടരുന്നത് വായു മലിനീകരണത്തെ ഒരുപരിധിവരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായുവുള്ള ഇടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകർ. അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തെക്കൻ സമുദ്രം അഥവാ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന് മുകളിലുള്ള വായുവാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തെക്കൻ സമുദ്രത്തിനു മുകളിലെ വായുവിൽ തങ്ങി നിലക്കുന്ന സൂക്ഷ്മകണികകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠനം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് കൊളോറാഡോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റവും ഈ പ്രദേശത്തെ വായുവിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വളരെ വേഗത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്ന വിലയിരുത്തലിനിടെ തികച്ചും ശുദ്ധമായ വായു ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം കണ്ടെത്താനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഗവേഷകർ.



മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ പൊടിപടലങ്ങളുടെ കണികകൾ തെക്കൻ സമുദ്രത്തിനു മുകളിലുള്ള വായുവിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് ഗവേഷക സംഘത്തിലെ അംഗമായ പ്രൊഫസർ സോണിയ ക്രെയ്ഡെന്വിസ് പറയുന്നു.അൻറാർട്ടിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും മുകൾ തട്ടിലുള്ള വായുവിൽ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിലൂടെയോ, രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയോ ഒക്കെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ വായുവിൽ കലരുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ കണികകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല.



അൻറാർട്ടിക് സമുദ്ര മേഖലയിൽ നിന്നും വായുവിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഗവേഷകരുടെ പദ്ധതി. എന്നാൽ വായുവിനെ മലിനമാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് ഗവേഷകർക്ക് തന്നെ ആശ്ചര്യമായിരുന്നു. തെക്കൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദ്ഭവിച്ച സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ മാത്രമാണ് ശേഖരിച്ച് സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് നടന്ന വിശദമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികൾ തീരെ ബാധിക്കാത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് തെക്കൻ മഹാസമുദ്രത്തിനു മുകളിലുള്ളത് എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഗവേഷകസംഘം എത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് സംഘാംഗമായ തോമസ് ഹിൽ പറയുന്നു.



അൻറാർട്ടിക് സമുദ്ര മേഖലയിലെ വായുവിലുള്ള സൂക്ഷ്മ കണികകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പഠനം നടത്തുന്നത്. ഭൂമിയിലെ ജനവാസമേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വായുവിലൂടെ കാര്യമായി അൻറാർട്ടിക് മേഖലയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗവേഷണത്തിൽ തെളിയുന്നത്. പ്രോസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് എന്ന ജേർണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ 'തികച്ചും കളങ്കമില്ലാത്ത വായു' എന്നാണ് അൻറാർട്ടിക് സമുദ്ര മേഖലയിലെ വായുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



English Summary: Scientists say they have found the cleanest air on earth