പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റ് എന്നത് സൈബീരിയയിലെയും ആര്‍ട്ടിക്കിലെയും മണ്ണിനൊപ്പം മഞ്ഞും ഇടകലര്‍ന്ന് ഉറച്ച് പോയ മേഖലകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. എന്നന്നേയ്ക്കുമായി മരവിച്ചത് എന്നതാണ് ഈ പേരിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മനുഷ്യ നിര്‍മിതമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോള താപനവും ആ അനന്തമായ മരവിപ്പില്‍ നിന്ന് ഈ മേഖലയെ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുന്‍പ് തന്നെ ഉണര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞുരുകി ഒലിച്ചതോടെ മേഖലയാകെ ദുര്‍ബലമാകുകയും മഞ്ഞിന്‍റെ ബലത്തില്‍ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങള്‍ അടർന്നു വീഴുകയും ചെയ്യുകയാണ്.

പെട്രോളിയം ചോര്‍ച്ച ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണി



അതേസമയം പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റിന്‍റെ മണ്ണിനടിയില്‍ നിന്ന് ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന മഞ്ഞില്‍ നിന്ന് പുരാതനമായ വൈറസുകളും, കാര്‍ബണുമെല്ലാം പുറത്തേക്കെത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉയര്‍ത്തിയേക്കാവുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റഷ്യയിലെ പെട്രോളിയം ശേഖരങ്ങളില്‍ വലിയൊരു പങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റ് മേഖലയിലാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമായിരിക്കുന്നതും. പെട്രോളിയം റിസര്‍വോയറുകള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് കീഴിലുള്ള മണ്ണിനിടയിലെ മഞ്ഞും ഉരുകിയൊലിക്കുന്നത് ഇതേ റിസര്‍വോയറുകളില്‍ നിന്ന് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയുള്ള ഇന്ധന ചോര്‍ച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ മഞ്ഞുരുകിയൊലിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായ വിള്ളലുകളിലൂടെ ഒരു റിസര്‍വോയറില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കെത്തിയ പെട്രോളിയം ഇന്ധനമാണ് ആര്‍ട്ടിക്കില പല നദികളും മലിനീകരണപ്പെടാന്‍ കാരണമായതും. മെയ് 29 നാണ് നദികളില്‍ വ്യാപകമായി പെട്രോളിയത്തിന്‍റ അംശം കണ്ടെത്തിയത്. റഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലോഹനിര്‍മാണ കമ്പനിയായ നോറിസ്ക് നിക്കലിന്‍റെ 21000 ടണ്‍ ശേഷിയുള്ള റിസര്‍വോയറിലാണ് ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. ആര്‍ട്ടിക് മേഖലയിലെ വ്യാവസായ നഗരമായ നോറിസ്കിന്‍റ അതിര്‍ത്തിയിലാണ് ഈ റിസര്‍വോയര്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.



പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റിന്‍റ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയില്‍ മേഖലയില പല ഇന്ധന റിസര്‍വോയറുകള്‍ക്കും സമാനമായ സ്ഥിതി നേരിട്ടേക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റഷ്യയും, വടക്കന്‍ യൂറോപ്പും, അലാസ്കയുമെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്ന പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റ് കാണപ്പടുന്ന മേഖലകളില്‍ ഇന്ധന റിസര്‍വോയറുകളുണ്ടെങ്കിലും അത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. ഒരു റിസര്‍വോയറില്‍ നിന്ന് മാത്രമുണ്ടായ ഇന്ധന ചോര്‍ച്ച ആര്‍ട്ടിക്കിലെ നദികളില്‍ വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ ആഗോളതാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ദുര്‍ബലമായ ആര്‍ട്ടിക്കിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത് പുതിയ ആഘാതമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.



പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റും ആഗോളതാപനവും



ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റിലെ മഞ്ഞുരുകല്‍ വലിയ തോതില്‍ തന്നെ പുരാതന വൈറസുകളും പുരാതന കാലം മുതലുള്ള കാര്‍ബണുകളും പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന വൈറസുകള്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികള്‍ ഇതുവരെ സൃഷ്ടിച്ചതായി അറിവില്ല. എന്നാല്‍ പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന കാര്‍ബണുകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്‍ബണുകള്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കെത്തുന്നതോടെ താപനില വർധിക്കാന്‍ ഇടയായി ആഗോളതാപനം വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. തെളിവുകളും ഈ സാധ്യതയിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

കാര്‍ബണ്‍ ബോംബ് എന്നാണ് ഇന്‍റര്‍ ഗവര്‍മെന്‍റര്‍ പാനല്‍ ഫോര്‍ ക്ലൈമറ്റ് ചേയ്ഞ്ച് അഥവാ ഐപിസിസി പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് വ്യക്തമായ കാരണവുമുണ്ട്. കാര്‍ബണ്‍ ഉള്‍പ്പടയുള്ള നിരവധി ഹരിതഗൃഹ വാതങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞവയാണ് പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞുരുകി ഒലിക്കുന്നതോടെ ഇവയെല്ലാം പുറത്തേക്കു വരികയാണ്. 2100 ആകുമ്പോഴേക്കും വലിയ തോതിലുള്ള ഈ ഹരിതകൃഹ വാതങ്ങളുടെ ശേഖരം കൂട്ടത്തോട പുറത്തേക്കെത്തുമെന്നും അത് ഭൂമിയിലെ താപനില കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തുമെന്നും ശാസ്ത്രലോകം കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഭൂമി ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞുനിര്‍ത്താതെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഭയപ്പെടുന്നത്.



