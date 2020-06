കടന്നു പോയത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മെയ് മാസം; സൈബീരിയയിലെ കണക്കുകള്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശൈത്യമേറിയ മേഖലകളിലൊന്നാണ് സൈബീരിയ. എന്നാല്‍ ഇക്കുറി സൈബീരിയയിലെ താപനില പതിവിലും 10 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ഉയര്‍ന്നതായിരുന്നു. സൈബീരിയ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ ശരാശരി താപനില തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയ മാസത്തില്‍ പുതിയ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ ഭേദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്ന ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ചൂടുള്ള മെയ് മാസമാണ് ഇക്കുറി കടന്നു പോയതെന്നാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.

കോപ്പര്‍നിക്കസ് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് സര്‍വീസ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഈ മെയ് മാസത്തിലെ ശരാശരി താപനില പതിവിലും 0.68 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ്‍ ഉയര്‍ന്നതായിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ ആകെ ശരാശരി താപനിലയിലാണ് ഈ വർധനവെങ്കില്‍ സൈബീരിയയിലെ കണക്കുകള്‍ ഇതിലും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സൈബീരിയ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വടക്കന്‍ ധ്രുവപ്രദേശത്തെ ഈ ഉയര്‍ന്ന താപനില മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രമായി സംഭവിച്ചതല്ല. മറിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങളായി വടക്കന്‍ ധ്രുവത്തിലെ താപനില ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പശ്ചിമ സൈബീരിയയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം വർധനവ് താപനിലയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കൂടുതല്‍ കണക്കുകള്‍ ഇവര്‍ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യാവസായികവൽക്കരണം മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തെ താപനില കണക്കിലെടുത്താല്‍ 2020 മെയ് മുതല്‍ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ശരാശരി താപനിലയില്‍ ഉണ്ടായ വർധനവ് 1.2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണ്. ആഗോളതാപനത്തിന്‍റെ തോത് കണക്കാക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ അടിസ്ഥാന താപനിലയായി എടുക്കുന്നത് വ്യാവസായികവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിലെ താപനിലയാണ്. 2015 ല്‍ 190 ല്‍ അധികം രാജ്യങ്ങള്‍ ഒപ്പിട്ട പാരിസ് ഉടമ്പടിയിലെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സമീപത്തൊന്നുമല്ല ഭൂമിയിലെ താപനിലയെന്നാണ് ഈ കണക്കുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്.



പാരിസ് ഉടമ്പടി



ആഗോളതാപനിലയില വർധനവ് വ്യാവസായിക വൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തേക്കാള്‍ 2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന് മുകളിലേക്കെത്താതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായാണ് പാരിസ് ഉടമ്പടിയില്‍ ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ ഒപ്പിട്ടത്. കഴിയുമെങ്കില്‍ ആഗോള താപനില വർധനവ് 1.5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന് താഴെയായി നിലനിര്‍ത്തണമെന്നും പാരിസ് ഉടമ്പടിയില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ താപനില വർധനവിന്‍റെ വേഗം ഈ സാധ്യതകളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്.

വടക്കന്‍ ധ്രുവത്തിലെ താപവിസ്ഫോടനം



കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷം അസാധാരണമായ വർധനവാണ് വടക്കന്‍ ധ്രുവമേഖലയിലെ താപനിലയിലുണ്ടായത്. യൂറോപ്പ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രദേശത്ത് വീശിയ ഉയര്‍ന്ന താപനിലയുള്ള ചൂടുകാറ്റാണ് ഇതിനു കാരണമായത്. മഞ്ഞ് മൂടിയ സ്കാന്‍ഡേവിയന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ പോലും ചൂടനുഭവപ്പെട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉഷ്ണക്കാറ്റിന്‍റെ ശക്തിയുടെ ഉദാഹരണം. ലോകത്തിന്‍റെ മറ്റ് പല മേഖലകളിലും എന്നതു പോലെ വടക്കന്‍ ധ്രുവത്തിലുണ്ടായ കാട്ടുതീകളും ഈ ചൂട് കാറ്റിന്‍റെ ഫലമാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല വരും വര്‍ഷങ്ങളിലും ഈ കാട്ടുതീ സൈബീരിയന്‍ മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പടെ തുടരുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഇല്ലാതായിട്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഈ കാട്ടുതീ പ്രതിഭാസങ്ങളെ സോംബി ഫയര്‍ എന്ന പേരിട്ട് കൂടി ഗവേഷകര്‍ വിളിയ്ക്കുന്നു.

പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റിലെ കാര്‍ബണ്‍



പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റിന്‍റെ ഉരുകല്‍ മൂലം പുറത്തുവരുന്ന കാര്‍ബണും സൈബീരിയന്‍ മേഖലയിലെ താപനില വർധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ് മണ്ണിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രതിഭാസമുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് പെര്‍മാ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. താപനില വർധിച്ചതോടെ ഈ മേഖലയിലെ മഞ്ഞ് ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായി ഉരുകിയൊലിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളായി ഭൂമിക്കടിയില്‍ മറഞ്ഞ് കിടന്ന കാര്‍ബണും പുറത്തേക്കെത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ആഗോളതാപനത്തിന്‍റെ വേഗതയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

സമീപകാലത്തെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള്‍ മൂലം ആര്‍ട്ടിക് മേഖലയിലെ താപനിലയിലും കാര്യമായ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലോകശരാശരിയിലും രണ്ടിരട്ടി വർധനവാണ് 19 ആം നൂറ്റാണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ആര്‍ട്ടിക് മേഖലയിലെ താപനിലയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് വ്യാവസായവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്തിലെ താപനിലയില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകശരാശരി താപനില ഏതാണ്ട 1 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ അധികം ഉയര്‍ന്നാണു നില്‍ക്കുന്നത്. അതേസമയം ആര്‍ട്ടിക്കിനെ മാത്രമായെടുത്താല്‍ ഇത് 2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന്‍റ വർധനവാണ്.



