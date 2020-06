കടിച്ച മൂർഖനുമായി ആശുപത്രിയിൽ; പാമ്പ് പുറത്തു ചാടി, പരിഭ്രാന്തരായി ജീവനക്കാർ

മദ്യലഹരിയിൽ കടിച്ച മൂർഖൻ പാമ്പിനെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ആൾ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി പടർത്തി. കോയമ്പത്തൂർ കള്ളിമടൈ സ്വദേശിയായ 48 കാരൻ സുന്ദരരാജനാണ് കടിച്ച പാമ്പിനെ സഞ്ചിയിലാക്കി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ഇയാൾ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു. സുന്ദരരാജൻ ശൗരിപാളയത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സമീപത്തുള്ള വീട്ടിൽ മൂർഖൻ പാമ്പ് കയറിയത്.

പാമ്പിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ സുന്ദരരാജനു കടിയേറ്റു. കടിച്ച പാമ്പ് ഏതെന്ന് കാണിക്കാനായാണ് അതിനെ സഞ്ചിയിലാക്കി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇയാളും സുഹൃത്തും കൂടി ഡോക്ടറോട് സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാമ്പ് സഞ്ചിയിൽ നിന്നും പുറത്തുചാടി. വാർഡിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ പാമ്പിനെ കണ്ട് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി. രാത്രി ഏറെ വൈകിയതിനാൽ പാമ്പുപിടിത്ത വിദഗ്ധരെയൊന്നും വിളിക്കാനുള്ള സാവകാശമുണ്ടായില്ലെന്നും കൂടുതൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജീവനക്കാർ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നതായും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.



കടിയേറ്റ സുന്ദരരാജ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥതയില്‍ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. ഇയാൾ ഇതുവരെയും അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണയായി കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊന്നിട്ട് അതുമായി ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലെത്താറുണ്ട്. വിഷമുള്ള പാമ്പാണോ കടിച്ചതെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതാദ്യമായാണ് ജീവനുള്ള പാമ്പുമായി കടിയേറ്റയാൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിയതെന്ന് കോയമ്പത്തൂർ മെ‍ഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. കാളിദാസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Man bitten by cobra brings it to hospital, creates scare