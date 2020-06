സമീപകാലത്ത് ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചതും ഏറെ വിവാദമായതുമായ ഒന്നാണ് ഗര്‍ഭിണിയായ ആന സ്ഫോടക വസ്തുമൂലം കൊല്ലപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത. പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല എന്നത് വനങ്ങളുമായ അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചലറിയാം. മനുഷ്യരും വന്യജീവികളുമായുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ആനകളുമായുള്ള ഏറ്റമുട്ടല്‍ ഇവിടങ്ങളില്‍ നിത്യസംഭവമാണ്. വന്യജീവികള്‍ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങുന്നതും, കിടപ്പാടങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് വനാതിര്‍ത്തികളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇവ ശത്രുക്കളായി മാറാന്‍ കാരണം.

പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ ഇരുവശത്തും കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യരും വന്യമൃഗങ്ങളും ഈ ഏറ്റമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെടാറുമുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പരമ്പരാഗതമായി തുടരുന്ന പാട്ടകൊട്ടലും, പടക്കം പൊട്ടിക്കലും മുതല്‍ വൈദ്യുതവേലിയും, കെണികളും, സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും പോലുള്ള ക്രൂരമായ മാര്‍ഗങ്ങളും കര്‍ഷകര്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇത് കേരളത്തിലെ മാത്രം സ്ഥിതിയല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ കണ്ടു വരുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ്.



പ്രകൃതിയിലൂടെയുള്ള പ്രതിരോധം " തേന്‍ "



വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം തടയാന്‍ ആക്രമണമല്ല മികച്ച പ്രതിരോധം എന്ന ആശയമാണ് തേന്‍ എന്ന പദ്ധതി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിലുള്ള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറല്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് സംഘടിപ്പിച്ച നീലഗിരി സന്ദര്‍ശനത്തിനിടയിലാണ് അത്തരമൊരു പദ്ധതിയുടെ ആശയം അവിടുത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ അര്‍ണലിറ്റ് ഫിലിപ്പ്, അരുണ്‍ പ്രഭാകര്‍ എന്നിവരില്‍ ഉടലെടുക്കുന്നത്. നീലഗിരിയിലെ വനാതിര്‍ത്തിയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോഴാണ് വന്യമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ തീവ്രത ഇവര്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതും.

അര്‍ണലിറ്റ് ഫിലിപ്പ്, അരുണ്‍ പ്രഭാകര്‍

ആളുകളുട അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ കണക്കുകളും ഇന്ത്യയിലെ വന്യമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിച്ചു. 2015 മുതല്‍ 2018 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ മാത്രം കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മരിച്ചത് 1713 പേരാണ്. ആനകളുടെ മരണത്തിന്‍റ തോതും ഒട്ടും കുറവല്ല. ഇതേ കാലയളവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ചരിഞ്ഞ ആനകളില്‍ 66 ശതമാനവും ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കേറ്റായിരുന്നു, 226 ആനകളാണ് ഈ രീതിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പിന്നീടുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എങ്കിലും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുതന്നെ ഉറപ്പിക്കാം.



തേനീച്ചകളും, ആനകളും പിന്നെ ഡോ. ലൂസി കിങ്ങും



കാട്ടാനകളെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രകൃത്യാല്‍ അകറ്റി നിര്‍ത്താനുള്ള ഈ പദ്ധതിക്ക് തേന്‍ എന്ന പേര് നല്‍കാന്‍ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആനകളെ സാരമായി ഉപദ്രവിക്കാതെ തന്നെ അവയെ ഭയപ്പെടുത്തി അകറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേനീച്ചകളെയാണ്. ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനം ഡോ. ലൂസി കിങ്ങിന്‍റെ പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളാണ്. ഒരിക്കല്‍ തേനീച്ചകളുടെ കുത്തേറ്റാല്‍ പിന്നെ ആ ആനയോ ആനക്കൂട്ടമോ തേനീച്ചകളുള്ള ഭാഗത്തേക്കു പോകില്ല എന്നാണ് ലൂസി കിങ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആഫ്രിക്ക കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡോ ലൂസി കിങ് കെനിയയും, ലസോത്തോയും, സൊമാലിയയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ആനകളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്.

ഇന്ത്യയുമായ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാല്‍ ആനകളുടെ എണ്ണം പല ഇരട്ടി അധികമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ആഫ്രിക്കയിലേത്. എന്നാല്‍ അതുപോലെ തന്നെ ആനകള്‍ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന തോതും ഉയര്‍ന്നതാണ്. ആനവേട്ടയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നു മനുഷ്യരുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആനകള്‍. അതിൽ ഏറിയ പങ്കും സംഭവിക്കുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ വച്ചാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തോളം നടത്തിയ പഠനത്തിനൊടുവിലാണ് തേനീച്ചകളെ ഉപയോഗിച്ച് ആനകളെ ഫലപ്രദമായി അകറ്റി നിര്‍ത്താനുള്ള പദ്ധതി വിജയകരമായി ഡോ. ലൂസി കിങ് പരീക്ഷിച്ചത്.



ആനയെ അകറ്റാം വരുമാനവും നേടാം.



ആഫ്രിക്കയില്‍ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലും വിജയകരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, കാരണം ആഫ്രിക്കയേക്കാള്‍ തേനീച്ചകള്‍ വളരാനുള്ള സാഹചര്യവും, അവയിലെ വംശവൈവിധ്യവും ഇന്ത്യയിലാണ്. കൂടാതെ വനാതിര്‍ത്തിയില്‍ താമസിക്കുന്നവരില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളില്‍ പെട്ടവരായതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് തേനീച്ചകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പരമ്പരാഗത പരിചയമുണ്ടെന്നതും നേട്ടമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തേനീച്ചകള ഉപയോഗിച്ച് ആനകളെ അകറ്റി നിര്‍ത്താനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഇന്ത്യന്‍ മോഡലിന് അര്‍ണലിറ്റും, അരുണ്‍ പ്രഭാകറും രൂപം നല്‍കിയത്.

ആനകളെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്നതിനൊപ്പം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വരുമാനമാര്‍ഗം കൂടിയാണ് തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍ എന്നതാണ് മറ്റൊരു നേട്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനകള്‍ക്ക് ഹാനികരമാകാതെ അവയെ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ നിന്നകറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുന്നതിന് പുറമെയുള്ള മറ്റൊരു ആകര്‍ഷണം കൂടിയാണ് തേനിലൂടെയുള്ള വരുമാനമാര്‍ഗം. പല തലങ്ങളില്‍ ഇതിനകം ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2019 ല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ഫിക്കിയും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകളില്‍ ഒന്നായി "തേന്‍" അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സിംഗപ്പൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ യുവസംരഭക സമ്മേളനത്തിലും ഈ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വൈകാതെ തമിഴ്നാട്ടിലെ അയ്യന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമത്തില്‍ "തേനിന്‍റെ " ആദ്യ പ്രായോഗിക പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അര്‍ണലിറ്റും, അരുണും.



English Summary: Kerala’s NGO have found a unique way to keep marauding elephants away – scaring them with bees