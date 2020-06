ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നത് മനുഷ്യ സ്പർശമേൽക്കാത്ത ‘നിഗൂഢ കുളം’; അമ്പരന്ന് ഗവേഷർ!

യുഎസില്‍ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയത് മനുഷ്യ സ്പർശമേൽക്കാത്ത പ്രകൃതിദത്തമായ കുളം. ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലുള്ള കാൾസ്ബാഡ് കാവേൺസ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലെച്ചുഗില്ല ഗുഹയിലാണ് ഈ കുളം ഗുഹാ പര്യവേഷകരാണ് പുരാതനമായ ഈ കുളത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനെത്തിയത്. 2019 ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ പര്യവേഷണത്തിനിടയിലാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ ഈ കുളത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്തിയത്.

വെളുത്ത പാറക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്ക് നടുവിലാണ് പാൽ നിറമുള്ള ദ്രാവകവുമായി കുളം സ്ഥിത്ചെയ്യുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യസ്പർശമേൽക്കാതെ കിടക്കുന്ന കുളം ഇതാദ്യമായാണ് വെളിച്ചം കാണുന്നതെന്ന് പാർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ റോഡ്നെ ഹോറോക്ക്സ് വ്യക്തമാക്കി.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ 10 ഗുഹകളിൽ ഒന്നാണ് ലെച്ചുഗില്ല ഗുഹ. ഈ ഗുഹയുടെ 700 അടിയോളം താഴെയാണ് കുളം കണ്ടെത്തിയത്. 1993 ലാണ് ഈ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് പര്യവേഷകർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. വിസ്ഷാക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ കുളം കണ്ടെത്തിയത്. മനുഷ്യസ്പർശമേൽക്കാത്തതിനാൽ തന്നെ ഈ കുളത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവകം ബാക്ടീരകളുടെ ഉറവിടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗവേഷകർ.



English Summary: Natural pool ‘untouched’ by humans discovered deep inside a cave in New Mexico