റഫീക്കി കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള കുത്തേറ്റ്; സിൽവർബാക്ക് ഗൊറില്ല ഇനി ഓർമ

മൗണ്ടൻ ഗൊറില്ല വിഭാത്തിൽപ്പെട്ട 25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള റഫീക്കി എന്ന ഗൊറില്ല വേട്ടക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സിൽവർബാക്ക് ഗൊറില്ലകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഗൊറില്ലയെ കൊന്നതിന് നാലു പേരെ ഉഗാണ്ടയിലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബ്വിൻഡി ഇമ്പനിട്രബിൾ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റഫീക്കിയെ ജൂൺ ഒന്നു മുതലാണ് കാണാതായത്. ഇതേതുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഹക്കട്ടോ മേഖലയിൽനിന്നും റഫീക്കിയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു.

മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം കൊണ്ട് അടിവയറിലും ആന്തരികാവയവങ്ങളിലും മുറിവേറ്റതാണ് റഫീക്കിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതേ തുടർന്ന് അധികൃതർ നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് നാലുപേർ അറസ്റ്റിലായത്.



വനത്തിനു സമീപമുള്ള ഗ്രാമവാസികളാണ് അറസ്റ്റിലായവർ. വനത്തിനുള്ളിൽ വേട്ടയാടുന്നതിനിടെ ഗൊറില്ല ആക്രമിക്കാനെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് വേട്ടയാടലിനു കരുതിയിരുന്ന കുന്തം ഉപയോഗിച്ച് ഗോറില്ലയെ കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഒരാൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും വേട്ടയാടലിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം കെണികളും മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ബ്വിൻഡി വനത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തായി രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായി വാസം തുടങ്ങിയ ഗൊറില്ല വിഭാഗമാണ് കുറിങ്കോ. അവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ഉഗാണ്ടയിലെ വനംവകുപ്പിൻറെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഗൊറില്ലകൾ.കുറിങ്കോ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ കറുപ്പ് നിറത്തിലും പ്രായമേറുന്തോറും വെള്ളി നിറത്തിലും ഉള്ള രോമങ്ങളോടെ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് സിൽവർ ബാക്ക് ഗൊറില്ലകൾ.



മനുഷ്യൻറെ ഇടപെടൽ മൂലം സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും വിവിധ രോഗങ്ങൾ പിടികൂടുന്നതും വേട്ടയാടലുമെല്ലാം ഇവയുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതി വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ഗൊറില്ലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലെ റുവാണ്ട, ഉഗാണ്ട, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ എന്നീ മേഖലകളിലെ വനങ്ങളിലായി നിലവിൽ 1000 ഗൊറില്ലകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ. റാഫീക്കി അടക്കം 17 ഗൊറില്ലകളാണ് കുറിങ്കോ ഇനത്തിൽ ബ്വിൻഡി ഇമ്പനിട്രബിൾ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.



English Summary: Officials Arrest Four Alleged Poachers In The Death Of Ugandan Silverback Gorilla Rafiki