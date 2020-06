ഭൂമിയിലെ പര്‍വതങ്ങളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗവും ഉയരം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളെടുത്താണ് ഈ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും എങ്ങനെ പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉയരം വയ്ക്കുന്നു എന്നത് കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ആശയങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, കൃത്യമായ കാരണം എന്താണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ധാരണയായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ ഇപ്പോള്‍ പര്‍വതങ്ങളുടെ ഉയരം വയ്ക്കലിനു പിന്നിലെ ശക്തി ഏതാണെന്ന് ഒരു പൊതു ധാരണയില്‍ ശാസ്ത്രലോകം എത്തിയെന്നാണ് സൂചന.

എവറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉയരം വയ്ക്കുന്നതിനു കാരണമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഭൂപാളികളുടെ ചലനങ്ങള്‍ തന്നയാണ് ഒട്ടുമിക്ക പര്‍വതങ്ങളുടെയും ഉയരം വർധിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പര്‍വതങ്ങളില്‍ സംഭവിക്കുന്ന മലയിടിച്ചിലിനും ഉരുള്‍പൊട്ടലിനുമൊക്കെ ശേഷവും ഇവയുടെ ഉയരം വർധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാന്‍ ഈ ഭൂപാളികളുടെ ചലനം സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.



പര്‍വതങ്ങളുടെ ഉയരവും ഭൂചലനങ്ങളും



ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിന് താഴെയുള്ള പാളികളുടെ ചലനങ്ങളാണ് ഒരു പര്‍വതം എത്ര ഉയരത്തിലേക്കു പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂപാളികള്‍ നിരന്തരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ പര്‍വതങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം പര്‍വതങ്ങളിലുടെ ഉയരം വർധിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ഭൂമിയുടെ അന്തര്‍ഭാഗത്തുള്ള മാന്‍റിലിനോ, കോറിനോ കാര്യമായ ബന്ധമില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നു. എത്ര വലിയ പര്‍വതമായാലും അതിന്‍റെ ഉയരം വർധിപ്പിക്കാന്‍ തക്ക ശക്തിയുള്ള ചലനങ്ങള്‍ പുറം ചട്ടയായ ക്രസ്റ്റില്‍ നിന്നു തന്നെയാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഭൂപാളികള്‍ ചലിക്കുമ്പോള്‍ പര്‍വതങ്ങള്‍ക്ക് ഉയരം വർധിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാളികള്‍ തമ്മിലുള്ള ഉരസല്‍ ശക്തമാകുമ്പോള്‍ ഇവയിലൊന്ന് മാന്‍റില്‍ ഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും. മറ്റൊന്ന് ഈ പാളിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി ഉയരുകയും ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയര്‍ച്ച താഴ്ചകളും, ഭൂമിയിലെ മടക്കുകളിലും പെട്ടാണ് പര്‍വതങ്ങളുടെ ഉയര്‍ച്ച താഴ്ചകള്‍ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതും.



എല്ലാ പര്‍വതങ്ങളുടെയും ഉയരം നിര്‍ണയിക്കുന്നത് ഈ ഘടകം മാത്രമാണോ അതോ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങള്‍ക്കും പങ്കുണ്ടോ എന്നതും നിര്‍ണായകമായ ചോദ്യമാണ്. മഴയും മഞ്ഞും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ മലയിടിച്ചിലിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും പര്‍വത ശിഖരങ്ങള തന്നെ അടര്‍ത്തി കളയാറുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പര്‍വതങ്ങളുടെ ഉയരം കുറയുകയും ചെയ്യും. അതിനാല്‍ തന്ന ഒരു പര്‍വതത്തിന്‍റ ഉയരം നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ ഭൂപാളികളുടെ ചലനത്തിനു മാത്രമാണ് പങ്കെന്നു പറയാനാകില്ല. എന്നാല്‍ ഭൂപാളികളുടെ ചലനമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിഭാസത്തിനും പര്‍വതങ്ങളുടെ ഉയരം വർധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോള്‍ അംഗീകരിക്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങന ഉണ്ടാകുന്ന ഉയര്‍ച്ചയുടെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമേ സാധാരണ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നും ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നു.



ഉയരം കുറയുന്ന പര്‍വതങ്ങള്‍



ലോകത്ത് ഉയരം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പര്‍വതങ്ങളില്‍ മുന്‍പന്തിയിലാണ് ഹിമാലയപര്‍വത നിര. വര്‍ഷം തോറും ഏതാനും സെന്‍റിമീറ്ററുകള്‍ ഉയരം തന്നെ ഹിമാലയത്തിന്‍റെ പലഭാഗത്തും വർധിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. മഞ്ഞ് ഉള്‍പ്പെടുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ആഘാതം ഈ ഉയര വർധനവിന് തടയിടാറില്ല. അതേസമയം ഉയരം കുറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് നാശോന്മുഖമായ പര്‍വത നിരകളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആരവല്ലി പർവത നിരകള്‍.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പര്‍വത നിരയായ ആരവല്ലിക്ക് ഇന്ന് ഉയരം വളരെ കുറവാണ്. ഇതിന് കാരണം ബില്യണ്‍ കണക്കിനു വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഈ പര്‍വതത്തില്‍ കാലാവസ്ഥ ഏല്‍പ്പിച്ച ആഘാതമാണ്. അതേസമയം തന്നെ ആരവല്ലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയില്‍ സജീവമായ വലിയ ഭൂപാളികള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതും ഈ പര്‍വതത്തിന്‍റെ ഉയരവർധനവിനെ തടഞ്ഞു. ആരവല്ലിയുടെ അത്ര ഉയരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വിന്ധ്യപര്‍വത നിരയും ഏതാണ്ട് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഒരിക്കല്‍ ഹിമാലയത്തേക്കാള്‍ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു പര്‍വത നിരയായിരുന്നു വിന്ധ്യന്‍.



ഭൂപാളികളുടെ അതിര്‍ത്തി



ഭൂപാളികളുടെ കൂട്ടിമുട്ടലും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നതുമായ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് പര്‍വതങ്ങളുടെ ഉയരം വർധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന ആശയത്തിന് ബലം നല്‍കിയ ഉയരം കൂടിയ വിവിധ പര്‍വത മേഖലകളില്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ്. ഹിമാലയത്തിലെയും, ആന്‍ഡസിലെയും, സുമാത്രയിലേയും, ജപ്പാനിലേയുമെല്ലാം പര്‍വതങ്ങള്‍ ഇതിനായി പഠന വിധേയമാക്കി. ഇവയെല്ലാം തന്നെ വലിയ ഭൂപാളികളുടെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹിമാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യൂറേഷ്യന്‍, ഇന്തോ ഓസ്ട്രേലയിന്‍ ഭൂപാളികളുടെ അതിര്‍ത്തിയിലാണ്. ഇവിടത്തെ നിരന്തര ചലനങ്ങളാണ് ഹിമാലയത്തിന്‍റെ ഉയരം വർധിപ്പിക്കുന്നത്. സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ആന്‍ഡസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉയരം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പർവത മേഖലകളിലുമുള്ളത്.

