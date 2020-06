ആകാശത്തിൽ പച്ച നിറത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന വലിയ അഗ്നിഗോളം; അപൂർവ പ്രതിഭാസം, അമ്പരന്ന് ശാസ്ത്രലോകം

പടിഞ്ഞാറൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനങ്ങള ആശ്ചര്യത്തിലാക്കി ആകാശത്ത് വലിയ അഗ്നിഗോളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച വെളുപ്പിനെയാണ് പച്ചനിറത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിഗോളം ആകാശത്തുകൂടി നീങ്ങുന്നത് ദൃശ്യമായത്.

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലായി രാത്രി ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു നിരവധി ആളുകൾ അഗ്നിഗോളത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്തി. നീല കലർന്ന പച്ച നിറത്തിൽ മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഏറെ പ്രകാശത്തോടെ നീങ്ങുന്ന അഗ്നിഗോളത്തിന്റെ വിഡിയോയും ചിലർ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 30 സെക്കൻഡ് സമയം അഗ്നിഗോളം ആകാശത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.

രാത്രി പട്രോളിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ പ്രാദേശിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷികളായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് അഗ്നി ഗോളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്. ഉൽക്ക ആവാം അതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആയിട്ടില്ലെന്ന് ഡെസർട്ട് ഫയർബോൾസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോജക്ട് മാനേജറായ എലീനർ സാൻസം പറയുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അപൂർവ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി 50 ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ശൃംഖലയാണ് ഫയർബോൾ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് മുകളിൽ ആകാശത്തിലെ ഏകദേശം മൂന്നു മില്യൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഉൽക്കകളും മറ്റും എവിടെ ഉദ്ഭവിക്കുന്നു എന്നും എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അഗ്നിഗോളം ഈ ശൃംഖലയുടെ പരിധിക്കപ്പുറമാണ് സഞ്ചാരം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അത് ഉൽക്ക തന്നെയാണോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അഗ്നിഗോളത്തിന്റെ സഞ്ചാരം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായാൽ മാത്രമേ അഗ്നിഗോളത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനാകൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പക്ഷം.

English Summary: A Spectacular Fireball Was Just Caught in Australia. Experts Don't Know What It Was